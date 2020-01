Στα βραβεία Metal Hall of Fame ο Έλληνας κιθαρίστας Gus G

youtube (αρχείο)

Στα φετινά βραβεία Metal Hall of Fame θα παραβρεθεί ο Έλληνας κιθαρίστας Gus G. Ο Θεσσαλονικιός μουσικός, που παίζει με το συγκρότημα Firewind, έγινε παγκοσμίως γνωστός από την συνεργασία του με τον Ozzy Osbourne, αλλά και με τους Arch Enemy και Dream Evil. Ό Έλληνας κιθαρίστας θα εμφανιστεί επίσης, στις 19 Ιανουαρίου 2020, στο Whiskey a Go Go.