Κόσμος

Στάρμερ και Τραμπ μίλησαν για τα Στενά του Ορμούζ: Επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας

Παράλληλα ο Στάρμερ αναφέρθηκε «στην πρόοδο της κοινής πρωτοβουλίας με τον πρόεδρο Μακρόν για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας»
Ντόναλντ Τραμ και Κιρ Στάρμερ
Ντόναλντ Τραμ και Κιρ Στάρμερ REUTERS / Kevin Lamarque / File Photo

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν σήμερα (26/04/2026) την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η κουβέντα για τα Στενά του Ορμούζ έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας κατά την οποία ο Κιρ Στάρμερ εξέφρασε «ανακούφιση» που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του είναι σώοι μετά το περιστατικό κατά το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, δηλώνει σε ανακοίνωση εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Οι ηγέτες συζήτησαν την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, δεδομένων των δυσμενών συνεπειών για την παγκόσμια οικονομία και το κόστος ζωής των ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκοσμίως».

Παράλληλα ο Στάρμερ αναφέρθηκε «για την πρόοδο της κοινής πρωτοβουλίας με τον πρόεδρο Μακρόν για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
68
59
50
49
30
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ντόναλντ Τραμπ: «Η επίθεση δεν θα είχε γίνει ποτέ αν ήταν έτοιμη η αίθουσα εκδηλώσεων του Λευκού Οίκου»
Η απόφαση του Τραμπ να γκρεμίσει την Ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου για να δημιουργήσει αυτή τη νέα αίθουσα είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και η κατασκευή δεν έχει ολοκληρωθεί εξαιτίας αυτών
REUTERS
Ανησυχία για την ασφάλεια του βασιλιά Καρόλου στην επερχόμενη επίσκεψή του στις ΗΠΑ μετά την επίθεση στο δείπνο του Λευκού Οίκου
Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών της αντιπολίτευσης του Ηνωμένου Βασιλείου, Κρις Φιλπ, δήλωσε ότι το ταξίδι πρέπει «οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί», καθώς δεν πρέπει να επιτραπεί η βία να εμποδίσει τη συνέχιση των διπλωματικών σχέσεων
Ο βασιλιάς Κάρολος και ο Ντόναλντ Τραμπ 5
Η «προφητική» πρόβλεψη της Καρολάιν Λέβιτ στο δείπνο των ανταποκριτών - «Θα πέσουν πυροβολισμοί»
«Θα είναι αστεία, θα είναι διασκεδαστική, θα υπάρξουν μερικοί πυροβολισμοί που θα πέσουν απόψε στο δωμάτιο» είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου λίγη ώρα πριν την επίθεση
Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ λίγη ώρα πριν τους πυροβολισμούς
Newsit logo
Newsit logo