Στάρμερ και Τραμπ μίλησαν για τα Στενά του Ορμούζ: Επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν σήμερα (26/04/2026) την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η κουβέντα για τα Στενά του Ορμούζ έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας κατά την οποία ο Κιρ Στάρμερ εξέφρασε «ανακούφιση» που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του είναι σώοι μετά το περιστατικό κατά το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, δηλώνει σε ανακοίνωση εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Οι ηγέτες συζήτησαν την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, δεδομένων των δυσμενών συνεπειών για την παγκόσμια οικονομία και το κόστος ζωής των ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκοσμίως».

Παράλληλα ο Στάρμερ αναφέρθηκε «για την πρόοδο της κοινής πρωτοβουλίας με τον πρόεδρο Μακρόν για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.