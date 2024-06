Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Τουρκία υπέγραψε την επιστολή για την αποδοχή της πώλησης των F-16

Την επιστολή αποδοχής για την πώληση των F-16 απo τις ΗΠΑ υπέγραψε η Τουρκία όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η συμφωνία με τις ΗΠΑ προβλέπει ότι η Τουρκία θα αγοράσει 40 μαχητικά αεροσκάφη F-16 Block 70 και 79 κιτ εκσυγχρονισμού F-16.

«Η Τουρκία υπέγραψε την προσφορά και την επιστολή αποδοχής για την αγορά πολεμικών αεροσκαφών F-16» δήλωσε ο Μάθιου Μίλερ, σημειώνοντας ότι η πώληση είναι ένα βήμα για τη διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ και θα υποστηρίζει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, της Τουρκίας και της συμμαχίας. Χαιρόμαστε που κάναμε ένα βήμα μπροστά», ανέφερε ο Μίλερ.

