Στενά του Ορμούζ: Τα πλοία που έχουν δεχθεί επίθεση από τα αντίποινα του Ιράν στις επιθέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ

Τις τελευταίες ημέρες τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο «μάτι του κυκλώνα» και της πολεμικής σύγκρουσης που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή μετά την από κοινού επίθεση ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Περί τα 20 εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ ή πέριξ αυτών έχουν δεχθεί επίθεση από την έναρξη του ντε φάκτο αποκλεισμού του από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τα μισά περιστατικά αφορούν τάνκερ τα οποία, σε κανονικές συνθήκες διαπλέουν σε μεγάλους αριθμούς το στενό από όπου διέρχεται το 20% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που διακινείται δια θαλάσσης παγκοσμίως.

Τουλάχιστον δέκα δεξαμενόπλοια έχουν γίνει στόχος ή έχουν αναφέρει επίθεση από την αρχή της σύρραξης μέχρι τις 11 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της βρετανικής υπηρεσίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (International Maritime Organisation, IMO) και τις ιρανικές αρχές.

Επτά από αυτά έστειλαν ειδοποίηση στην UKMTO, η οποία τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο περιστατικών στην περιοχή του Κόλπου: τα Skylight, MKD Vyom, Hercules Star, Ocean Electra, Stena Imperative, Libra Trader, Sonangol Namibe.

Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις με drones κατά άλλων τριών τάνκερ κατονομάζοντάς τα ως Athe Nova, Prima και Louis P. Τα στοιχεία αυτά δεν έχουν διασταυρωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Οι επιθέσεις έχουν διακόψει τελείως την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ.

«Εμπορικά συμφέροντα»

Τέσσερα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ένα ρυμουλκό, ένα γεωτρητικό πλοίο και ένα φορτηγό πλοίο έχουν επίσης αναφέρει στην UKMTO εκρήξεις, πλήγματα ή ύποπτες δραστηριότητες στην περιοχή.

Σήμερα (11.03.2026) ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης έγινε στόχος επίθεσης, ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό της Ταϊλάνδης διευκρινίζοντας ότι διεξάγονται επιχειρήσεις για την διάσωση τριών αγνοούμενων μελών του πληρώματος.

Ορισμένα από τα πλοία και τα φορτία που δέχθηκαν επίθεση «πιθανόν να συνδέονται με δυτικά εμπορικά συμφέροντα, κυρίως αμερικανικά και βρετανικά», σημειώνει το Joint Maritime Information Center (JMIC).

«Αλλά πολλές επιθέσεις κατευθύνθηκαν κατά πλοίων χωρίς καμία επιβεβαιωμένη σχέση με αμερικανούς ή ισραηλινούς ιδιοκτήτες, σε μία ένδειξη ότι οι επιθέσεις ξεπερνούν σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο των αυστηρά δυτικών στόχων», τονίζει JMIC.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό του IMO, τουλάχιστον έξι ναυτικοί και ένα λιμενικός υπάλληλος έχουν χάσει την ζωή τους και ένα ναυτικός παραμένει μέχρι σήμερα αγνοούμενος.

Ναρκοθέτηση

Οι προθέσεις του Ιράν – που εξάγει το πετρέλαιό του μέσω των Στενών του Ορμούζ – δεν είναι ευανάγνωστες και οι δηλώσεις Τεχεράνης είναι αντιφατικές.

Στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης απείλησε τις αρχές της περασμένης εβδομάδας με πυρπόληση κάθε πλοίο που θα προσπαθήσει να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ και με αποκλεισμό των πετρελαϊκών εξαγωγών.

Ομως, τρεις ημέρες μετά, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει την πρόθεση να κλείσει τα Στενά.

Χθες, το Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέψει «την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους εταίρους του μέχρι νεωτέρας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες (10.03.2026) σε σοβαρές στρατιωτικές επιπτώσεις, αν το Ιράν αποφάσιζε να ναρκοθετήσει «για κάποιο λόγο» τα Στενά του Ορμούζ, αν και δεν είχε κανένα στοιχείο για ναρκοθέτηση της περιοχής από την Τεχεράνη.

Στην συνέχεια, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την καταστροφή 16 ιρανικών πλοίων ναρκοθέτησης «κοντά στο Στενά του Ορμούζ».