«Ναυμαχίες» για τα Στενά του Ορμούζ από ΗΠΑ και Ιράν: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταστροφή ιρανικών πλοίων που τοποθετούσαν νάρκες

Στα Στενά του Ορμούζ φαίνεται να έχει μεταφερθεί η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την κρίση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται και τις απειλές ότι η 12η ημέρα του πολέμου θα είναι η πιο καταστροφική να τρομάζει.

Εκτός από τους βομβαρδισμούς σε πολλές περιοχές της Μέσης Ανατολής, με την Τεχεράνη και τη Βηρυτό να δέχονται τα περισσότερα πλήγματα από το Ισραήλ και της ΗΠΑ, το Ιράν έχει ανοίξει ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο, αυτό των Στενών του Ορμούζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται, στόχος του Ιράν είναι να πλήξει την παγκόσμια οικονομία με την αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο έτσι ώστε οι ΗΠΑ και και το Ισραήλ να αναγκαστούν να κάνουν πίσω. Για αυτόν τον λόγο, πλοία της Τεχεράνης ναρκοθετούν τη θαλάσσια περιοχή των Στενών, με τις ΗΠΑ να προσπαθούν να τα καταστρέψουν.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 16 ανενεργά ιρανικά σκάφη τοποθέτησης ναρκών, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση που διαταραχθεί η ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Δείτε live τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα σκάφη θεωρούνταν ικανά να ποντίσουν ναυτικές νάρκες στην περιοχή, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως, γεγονός που έχει αυξήσει τις εντάσεις στην περιοχή.

Ένα βίντεο από την καταστροφή των πλοίων, έδωσαν οι αμερικανοί στη δημοσιότητα και γράφουν στη λεζάντα της ανάρτησης: «Οι (ένοπλες) δυνάμεις των ΗΠΑ εξάλειψαν πολλά ιρανικά πολεμικά πλοία τη 10η Μαρτίου, ανάμεσά τους 16 σκάφη πόντισης ναρκών κοντά στο στενό του Ορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Για το θέμα πήρε θέση και ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social και ζητά από το Ιράν, αν έχει τοποθετήσει νάρκες, να τις αφαιρέσει αμέσως.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου αναφέρει: «Εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, και δεν έχουμε καμία αναφορά για κάτι τέτοιο, θέλουμε να αφαιρεθούν αμέσως!

Εάν για οποιονδήποτε λόγο έχουν τοποθετηθεί νάρκες και δεν απομακρυνθούν αμέσως, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε επίπεδο που δεν έχει ξαναγίνει. Αν, από την άλλη πλευρά, απομακρύνουν ό,τι έχει τοποθετηθεί, θα είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Επιπλέον, ένα πλοίο που μετέφερε εμπορεύματα, χτυπήθηκε στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στο στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 05:30 της Τετάρτης (11.03.2026) η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.