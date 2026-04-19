Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν απέτρεψε δύο δεξαμενόπλοια, πέρασαν προς τη Μεσόγειο δύο κρουαζιερόπλοια

Οι δυνάμεις της Τεχεράνης «μπλόκαραν»  δύο τάνκερ με σημαία Μποτσουάνα και Ανγκόλα, ενώ η TUI Cruises ανακοίνωσε ότι τα Mein Schiff 4 και Mein Schiff 5 διέσχισαν με ασφάλεια το στρατηγικό πέρασμα
Στενά του Ορμούζ
Τα Στενά του Ορμούζ (Πηγή φωτογραφίας: EUROPEAN UNION / COPERNICUS SENTINEL-2 / Handout via REUTERS)

Τη διέλευση δύο δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ απέτρεψαν σήμερα, Κυριακή (19.04.2026), ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Την ίδια ώρα, η TUI Cruises ανακοίνωσε ότι δύο πλοία της έχουν ήδη περάσει από το στρατηγικό πέρασμα. 

Τα δύο τάνκερ, όπως αναφέρει το Tasnim, έφεραν σημαία Μποτσουάνα και Ανγκόλα και δεν τους επετράπη να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά της, η TUI Cruises TUI Cruises γνωστοποίησε ότι τα κρουαζιερόπλοια της Mein Schiff 4 και Mein Schiff 5 έχουν ήδη περάσει επιτυχώς τα Στενά του Ορμούζ, ύστερα από συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές, και πλέον συνεχίζουν την πορεία τους προς τη Μεσόγειο. 

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι επιβάτες είχαν ήδη επαναπατριστεί, ενώ τα δύο πλοία συνέχισαν το ταξίδι τους με περιορισμένο αριθμό μελών πληρώματος, εν μέσω της παρατεταμένης αναστάτωσης που έχει προκαλέσει η κρίση στην περιοχή. Η TUI είχε ανακοινώσει ήδη από τον Μάρτιο ότι περίπου 5.000 επιβάτες από τα δύο κρουαζιερόπλοια είχαν επιστρέψει στις χώρες τους με οργανωμένες πτήσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo