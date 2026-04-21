Στη φυλακή και εκτός στρατού ο Ισραηλινός που έσπασε με βαριοπούλα άγαλμα του Ιησού στον Λίβανο

Αποτάχθηκε και καταδικάστηκε σε 30 ημέρες φυλάκιση ο Ισραηλινός στρατιώτης που βανδάλισε το άγαλμα του Ιησού στον Λίβανο. Ανεγέρθηκε νέο στη θέση του.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) σε ανακοίνωσή του την Τρίτη (21.04.2026) αναφέρει ότι το άγαλμα του Ιησού που βεβήλωσε Ισραηλινός στρατιώτης στον νότιο Λίβανο αντικαταστάθηκε από συναδέλφους του «σε πλήρη συντονισμό με την τοπική κοινότητα».

«Η Διοίκηση Βορρά εργάστηκε για να συντονίσει την αντικατάσταση του αγάλματος από τη στιγμή που έλαβε την αναφορά για το περιστατικό», αναφέρει ο στρατός παραθέτοντας φωτογραφία από την αποκατάσταση των ζημιών και το νέο άγαλμα που τοποθετήθηκε.

Παράλληλα ο στρατός «εκφράζει βαθιά λύπη για το περιστατικό και εργάζεται για να διασφαλίσει ότι δεν θα ξανασυμβεί στο μέλλον».

Ακόμα σύμφωνα με ανακοίνωση των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), o στρατιώτης που βανδάλισε το άγαλμα του Ιησού με βαριοπούλα και ο στρατιώτης που τον φωτογράφισε έχουν αποταχθεί από τα μαχητικά τους καθήκοντα και έχουν καταδικαστεί σε 30 ημέρες φυλάκισης.

Αναφέρεται επίσης ότι η έρευνα σχετικά με το περιστατικό στο χριστιανικό χωριό Ντέμπελ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, εκτός από τον στρατιώτη που προκάλεσε ζημιά στο άγαλμα και τον στρατιώτη που τον φωτογράφισε, έξι ακόμη στρατιώτες «βρίσκονταν στον τόπο του συμβάντος και δεν έκαναν τίποτα για να εμποδίσουν το περιστατικό ή να το αναφέρουν».

A short while ago, in full coordination with the local community of Debel in southern Lebanon, the damaged statue was replaced by IDF troops. The Northern Command worked to coordinate the replacement of the statue from the moment it received the report of the incident.



— Israel Defense Forces (@IDF) April 21, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «οι υπόλοιποι στρατιώτες που παρέμειναν αμέτοχοι έχουν κληθεί να δώσουν διευκρινήσεις σχετικά με τη στάση τους σε συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν αργότερα, από τις οποίες θα καθοριστούν περαιτέρω μέτρα σε επίπεδο διοίκησης».

«Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά των στρατιωτών παρέκκλινε εντελώς από τις διαταγές και τις αξίες των IDF», αναφέρει ακόμα ο στρατός.

Τα πορίσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν το βράδυ της Δευτέρας (20.04.2026) στον διοικητή της 162ης Μεραρχίας, τον Ταξίαρχο Σαγκίβ Νταχάν, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον τομέα όπου έλαβε χώρα το περιστατικό. Οι IDF αναφέρουν ότι ο Νταχάν αποδέχτηκε τα πορίσματα και τις συστάσεις των διοικητών.

ממצאי ומסקנות תחקיר התנהלות חייל צה”ל שפגע בסמל דת נוצרי בדרום לבנון



ממצאי תחקיר האירוע וההמלצות הפיקודיות בעקבות האירוע בו תועד חייל צה”ל פוגע בסמל דת נוצרי בדרום לבנון, הוצגו למפקד אוגדה 162, תת-אלוף שגיב דהן אמש.



מתוך ממצאי התחקיר עולה כי במסגרת פעילות של כוח צה”ל במרחב הכפר… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 21, 2026

Τέλος, οι IDF επισημαίνουν ότι «οι διαδικασίες σχετικά με τη συμπεριφορά απέναντι σε θρησκευτικά ιδρύματα και σύμβολα ενισχύθηκαν για τα στρατεύματα πριν από την είσοδό τους στις σχετικές περιοχές, και θα ενισχυθούν εκ νέου για όλα τα στρατεύματα στην περιοχή μετά το περιστατικό».