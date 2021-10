Στις ΗΠΑ βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Σημειώνεται πως το πρωί της Κυριακή ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρέθηκε στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας, όπου πραγματοποιεί συλλείτουργο με τον Αρχιεπισκόπο Ελπιδοφόρο και μέλη της Επαρχιακής Συνόδου.

Το βράδυ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα συναντηθεί με συντοπίτες του από την Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο οι οποίοι μένουν μόνιμα στις ΗΠΑ.

Η επίσκεψη του Πατριάρχη συνεχίζεται και τη Δευτέρα καθώς ο Πατριάρχης θα τιμηθεί από την Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή, ενώ θα τελέσει και αγιασμό στο παρεκκλήσι εντός της Αρχιεπισκοπής.

Αξίζει να σημειωθεί πως την Τρίτη 2 Νοεμβρίου, ο Πατριάρχης θα τελέσει τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού και Εθνικού Προσκυνήματος του Αγίου Νικολάου, στο Σημείο Μηδέν. Το βράδυ ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος θα παραθέσει δείπνο για τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων Πατριαρχίας του Βαρθολομαίου.

Ecumenical Patriarch Bartholomew has arrived at the Holy Trinity Cathedral. The Divine Liturgy has started. Live streaming https://t.co/EIKOohf86P pic.twitter.com/2LSiff2llX