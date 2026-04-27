Στη Ρωσία ο Αραγτσί: Κατηγόρησε τις ΗΠΑ για την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν

Από την Αγία Πετρούπολη, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι φέρουν την ευθύνη για την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν
O Αμπάς Αραγτσί
O Αμπάς Αραγτσί / Reuters

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ έχουν προκαλέσει την αποτυχία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν, σε δηλώσεις του σε τοπικούς δημοσιογράφους μετά την άφιξή του στη Ρωσία.

«Οι αμερικανικές προσεγγίσεις είχαν αποτέλεσμα ο προηγούμενος κύκλος διαπραγματεύσεων, παρά την πρόοδο, να μην επιτύχει τους στόχους του λόγω υπερβολικών απαιτήσεων», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν μετά την άφιξή του στη Ρωσία, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Αμπάς Αραγτσί ανέφερε επίσης μετά την άφιξή του στην Αγία Πετρούπολη, όπου αναμένεται να συναντήσει στη διάρκεια της ημέρας τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι «η ασφάλεια της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ είναι ένα σημαντικό παγκόσμιο ζήτημα», καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν τους αποκλεισμούς τους σε αυτά τα στρατηγικής σημασίας στενά.

Στο μεταξύ, το Ιράν έδωσε, μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, στις ΗΠΑ νέα πρόταση για το άνοιγμα στα Στενά του Ορμούζ, και τον τερματισμό του πολέμου, με τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης να αναβάλλονται για μεταγενέστερο στάδιο, αναφέρει το Axios επικαλούμενος μη κατονομαζόμενο αξιωματούχο των ΗΠΑ και δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Iran's Foreign Affairs Minister Abbas Araqchi is greeted by officials, according to Iran's media, during his visit to Russia for talks with Russian President Vladimir Putin, in a place given as St. Petersburg, Russia, in this screenshot from a video released on April 27, 2026. Seyed Abbas Araghchi via Telegram/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.NO RESALES. NO ARCHIVES. VERIFICATION: Reuters could not confirm the date and location. No older versions of the video were found posted online before April 27. Iranian media reported that Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi arrived in Russia for talks with Putin
O Αμπάς Αραγτσί στην Αγία Πετρούπολη / Reuters

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια.

Κόσμος
