Στη Ρωσία ο Αραγτσί: Κατηγόρησε τις ΗΠΑ για την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ έχουν προκαλέσει την αποτυχία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν, σε δηλώσεις του σε τοπικούς δημοσιογράφους μετά την άφιξή του στη Ρωσία.

«Οι αμερικανικές προσεγγίσεις είχαν αποτέλεσμα ο προηγούμενος κύκλος διαπραγματεύσεων, παρά την πρόοδο, να μην επιτύχει τους στόχους του λόγω υπερβολικών απαιτήσεων», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν μετά την άφιξή του στη Ρωσία, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμπάς Αραγτσί ανέφερε επίσης μετά την άφιξή του στην Αγία Πετρούπολη, όπου αναμένεται να συναντήσει στη διάρκεια της ημέρας τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι «η ασφάλεια της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ είναι ένα σημαντικό παγκόσμιο ζήτημα», καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν τους αποκλεισμούς τους σε αυτά τα στρατηγικής σημασίας στενά.

Στο μεταξύ, το Ιράν έδωσε, μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, στις ΗΠΑ νέα πρόταση για το άνοιγμα στα Στενά του Ορμούζ, και τον τερματισμό του πολέμου, με τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης να αναβάλλονται για μεταγενέστερο στάδιο, αναφέρει το Axios επικαλούμενος μη κατονομαζόμενο αξιωματούχο των ΗΠΑ και δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια.