Στη Σαουδική Αραβία για επίσκεψη εργασίας ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε σήμερα στην Σαουδική Αραβία για επίσκεψη εργασίας όπου θα συναντήσει τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχαμέντ μπιν Σαλμάν, σύμφωνα με ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Telegram.

Ο Ζελέσνκι θα συζητήσει την διαμεσολάβηση της Σαουδικής Αραβίας στο θέμα της ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά και το «ειρηνευτικό σχέδιο» που έχει προτείνει το Κίεβο.

«Έφθασα στην Σαουδική Αραβία» για συνομιλίες με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχαμέντ μπιν Σαλμάν, έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος Ζελένσκι στο Χ.

Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στο ειρηνευτικό σχέδιο που πρότεινε το Κίεβο για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής και στην «επιστροφή των αιχμαλώτων πολέμου» που κρατά η Μόσχα, στην οποία το Ριάντ «έχει ήδη συμβάλει», προστίθεται στην ανάρτησή του.

I have arrived in Saudi Arabia to continue our regular dialogue with His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman.



The first topic is the Peace Formula. Last year in Jeddah, we held an effective advisors’ meeting to discuss its implementation. We are now nearing the first…