Στην Δαμασκό υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραχίμ Καλίν

Στην Δαμασκό ταξίδεψε σήμερα (12.12.2024) κάτω από άκρα μυστικότητα μέχρι και την τελευταία στιγμή, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, Ιμπραχίμ Καλίν, ενώ στην πρωτεύουσα της Συρίας φαίνεται πως είναι και ο αρχηγός της υπηρεσίας κρατικής ασφάλειας του Κατάρ, Χαλφάν αλ Κααμπί.

Το τουρκικό μέσο ενημέρωσης Yeni Safak τόνισε ότι ο Ιμπραχίμ Καλίν βρέθηκε στο τέμενος των Ομεϋάδων στη συριακή πρωτεύουσα, ενώ δημοσιογράφος του Reuters είδε τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο να κινείται προς το τέμενος εν μέσω ισχυρών μέτρων ασφαλείας και συγκέντρωσης μεγάλου πλήθους, αλλά δεν ήταν αμέσως σαφές ποιος επέβαινε μέσα στο αυτοκίνητο.

Ήδη έχουν δημοσιευτεί αρκετά βίντεο με την παρουσία Τούρκων αξιωματούχων στην Δαμασκό, μια κίνηση που σηματοδοτεί τον ενεργό ρόλο και την εμπλοκή της Άγκυρας στην μεταπολεμική κατάσταση της Συρίας.

Σημειώνεται, ότι η Δαμασκός κάνει λόγο για επαφές με την συμμετοχή του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, με την Άγκυρα να διαψεύδει ότι ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είναι στην πρωτεύουσα της Συρίας.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Πληροφοριών της Συρίας ανακοίνωσε την διεξαγωγή συνομιλιών υψηλού επιπέδου ανάμεσα στην καταριανή και τουρκική αντιπροσωπεία (παρουσία και του Φιντάν) με στελέχη της προσωρινής συριακής κυβέρνησης και τον Πρωθυπουργό Μοχάμεντ αλ Μπασίρ και του επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας.

Ακόμα, η ανακοίνωση του συριακού Υπουργείο αναφέρει: «Η συνάντηση των δύο πλευρών στοχεύει να αναπτύξει μελλοντικά οράματα για τη συριακή πραγματικότητα και να ωθήσει τη νέα ηγεσία της Συρίας ώστε να εμπλακεί στο αραβικό, περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον. Θα γίνει επίσης δουλειά για να προωθηθεί ένας εσωτερικός πολιτικός διάλογος μεταξύ όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και να συμβάλει στην πολιτική και οικονομική διαδικασία αναγέννησης της χώρας».

NEW: Qatari State Security Agency Chief Khalfan al-Kaabi is also visiting Damascus along with the Turkish Intel Chief Kalin, according to Syrian ministry of information



