Στην Κίνα το θερμόμετρο άγγιξε τους – 53 βαθμούς Κελσίου, συναγερμός για το πολικό ψύχος

Πολικό ψύχος σαρώνει τις τελευταίες μέρες την Κίνα με το θερμόμετρο να πέφτει στους -53 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι κινεζικές μετεωρολογικές αρχές ανανέωσαν σήμερα Δευτέρα (19.2.2024) τον πορτοκαλί συναγερμό για κύμα ψύχους.

Πρόκειται για τη σοβαρότερη προειδοποίηση στο κινεζικό σύστημα καιρικού συναγερμού που έχει τρεις βαθμούς, καθώς προβλέπουν μεγάλες πτώσεις της θερμοκρασίας και πολικό ψύχος στα περισσότερα τμήματα της Κίνας.

Σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο, οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν πτώση κατά 8 ως 12 βαθμούς Κελσίου στα περισσότερα μέρη της Κίνας από σήμερα μέχρι την Πέμπτη.

Σε τμήματα των επαρχιών Χουνάν και Γκουιζού, καθώς και στη βορειοανατολική Κίνα οι θερμοκρασίες ενδέχεται να σημειώσουν πτώση κατά περισσότερο από 20 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, η θερμοκρασία που καταγράφηκε χθες, Κυριακή, στην κωμόπολη Τουερχόνγκ της κομητείας Φουγιούν ήταν η χαμηλότερη αφότου άρχισαν να τηρούνται αρχεία στη δυτική περιφέρεια Σιντζιάνγκ, καθώς καταγράφηκε στους 52,3 βαθμούς Κελσίου υπό το μηδέν – κάτω από τη χαμηλή θερμοκρασία ρεκόρ των -51,5 βαθμών Κελσίου που είχε καταγραφεί στις 21 Ιανουαρίου 1960.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην Κίνα είναι 53 βαθμοί κάτω από το μηδέν. Καταγράφηκε στη Μοχέ, μια πόλη στη βορειοανατολική επαρχία Χεϊλονγκτζιάνγκ πέρυσι στις 22 Ιανουαρίου.

Το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο κάλεσε τις τοπικές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα, συμβούλευσε τον πληθυσμό να μην εκτίθεται στο ψύχος και ζήτησε να προστατευθούν οι σοδειές και τα υδάτινα προϊόντα.

March in line, please! An ancient Xizang tradition sees herds of sheep crossing the frozen surface of Puma Yumco Lake in Nagarze County, southwest China’s #Xizang Autonomous Region, to head for an island where a better pasture awaits amid the cold winter days. pic.twitter.com/uHcvXi6nMk