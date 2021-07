Την πλήρη αλληλεγγύη της ευρωπαϊκής οικογένειας προς την Κύπρο για τη δοκιμασία που περνάει λόγω των συνεπειών της καταστροφικής πυρκαγιάς σε ορεινές περιοχές της Λεμεσού και της Λάρνακας εξέφρασε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης (07.07.2021) στην Κύπρο και αμέσως μετά την άφιξή της μετέβη στο Πολιτιστικό Κέντρο Οράς, όπου την υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Στο Πολιτιστικό Κέντρο Οράς η κα φον ντερ Λάιεν είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ομάδα πυροσβεστών και μελών του Τμήματος Δασών οι οποίοι έδωσαν ανάμεσα σε άλλους τη μάχη με τις φλόγες κατά τη διάρκεια της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Μιλώντας στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο, παρουσία και των υπουργών Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, και Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του κυβερνητικού εκπροσώπου, των Κοινοτικών Αρχών και κατοίκων της περιοχής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε προς τους «ηρωικούς άνδρες της Πυροσβεστικής και του Τμήματος Δασών», ότι «είναι μεγάλη χαρά και τιμή που καλωσορίζω στην κοινότητα Οράς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αυτό αποδεικνύει το πόση σημασία έχει να είναι κανείς μέρος μιας ευρύτερης οικογένειας όπως η ΕΕ. Η εδώ παρουσία της Προέδρου δεν είναι παρά η απτή απόδειξη της σημασίας που αποδίδεται στα προβλήματα που τα κράτη μέλη μπορεί να αντιμετωπίζουν, και η καταστροφή που όλοι γίναμε μάρτυρες – περισσότερο εσείς οι κάτοικοι που έχετε υποστεί τις συνέπειες – που έχει επισυμβεί το σαββατοκύριακο είναι κάτι που ευαισθητοποίησε την ΕΕ και ιδιαίτερα την Πρόεδρο, για αυτό και είναι παρούσα. Σήμερα η κυβέρνηση πήρε μια σειρά από αποφάσεις ώστε γενναιόδωρα να σταθεί δίπλα σας για να δούμε την αναγέννηση της ωραίας Οράς, αλλά και των υπόλοιπων εξαιρετικών κοινοτήτων της περιοχής. Θέλω να είστε βέβαιοι ότι θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν ώστε και η ΕΕ μέσα από το ταμείο αλληλεγγύης να έρθει συμπαραστάτης με συγκεκριμένη βοήθεια και προγράμματα για να ξαναζωντανέψουμε αυτό που βιώναμε πριν το Σάββατο. Να έχετε δύναμη και κουράγιο. Έχει σημασία το πείσμα, η θέληση, για να πάμε μπροστά. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας, εσείς βάλτε απλώς το πείσμα και να είστε βέβαιοι ότι θα ξαναζήσουμε τις ίδιες ωραίες στιγμές που ζούσαμε και στο παρελθόν».

Απευθυνόμενος στην κα φον ντερ Λάιεν, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «θέλω να σε ευχαριστήσω θερμότατα, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και των κατοίκων της περιοχής και τη δική μου ιδιαίτερα για την ευαισθησία και το ενδιαφέρον να είσαι σήμερα παρούσα».

Thanks to President @vonderleyen for meeting in Ora with firefighters & members of the Disaster Response Special Unit, who gave their best against the recent deadly wildfire. The President saw first-hand the devastating effects of the most destructive blaze in decades in #Cyprus . pic.twitter.com/a1FB3RNqPn

Από την πλευρά της η κα φον ντερ Λάιεν είπε ότι «είναι τιμή για μένα να είμαι μαζί σας σήμερα. Έρχομαι με πόνο ψυχής, αλλά και με πλήρη σεβασμό. Με πόνο ψυχής διότι άκουσα ότι χάσατε τέσσερεις νέους ανθρώπους κατά την πυρκαγιά. Πρέπει να είναι τρομερό, και οι σκέψεις μου αλλά και η καρδιά μου είναι με την οικογένεια και τους φίλους τους, αλλά και στην κοινότητα. Είδαμε το καταστροφικό μένος της πυρκαγιάς, το είδατε εσείς εδώ αλλά το είδαμε και εμείς στην Ευρώπη, και η Ευρώπη σας ένιωσε και στέκεται δίπλα σας. Έρχομαι όμως και με μια καρδιά που νιώθει απόλυτο σεβασμό για τους πυροσβέστες, τη δασική Υπηρεσία που εργάζονταν μέρα νύκτα για να σώσουν ζωές, να σβήσουν τις φωτιές με κίνδυνο τη ζωή τους, για αυτό η καρδιά μου τρέφει απόλυτο σεβασμό σε αυτούς και σε εσάς. Είμαι γεμάτη ευγνωμοσύνη για την πρόσκληση αγαπητέ Νίκο διότι μου δόθηκε η ευκαιρία να μοιραστώ αυτές τις στιγμές μαζί σας. Είναι εντυπωσιακό που βλέπω το πώς αυτή η κοινότητα στέκεται αλληλέγγυα και μοιράζεται τις έγνοιες, τον φόβο, αλλά την ίδια ώρα δίνει ο ένας στον άλλο ελπίδα και δύναμη για να ξεπεράσουν μαζί την καταστροφή. Η Ευρώπη είναι στο πλευρό σας και θα είναι και όταν αποκαταστήσετε την περιοχή. Κινητοποιήσαμε άμεσα το πρόγραμμα διάσωσης της ΕΕ. Ελπίζω τα αεροπλάνα να βοήθησαν, αλλά ο Πρόεδρος και η κυβέρνηση ήταν σοφοί στο να κατανέμουν από το Σχέδιο Ανάκαμψης ποσό 18 εκατομμυρίων ευρώ για εξοπλισμό που θα πάει στην Πυροσβεστική και σε μέσα κατάσβεσης και αυτό αποφασίστηκε πριν εβδομάδες. Ήταν πολύ σοφή απόφαση και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη αυτό τον εξοπλισμό για να επιτελέσουν το καθήκον τους. Αυτό που βλέπω εδώ είναι ότι θα τα καταφέρετε και το δάσος θα ξαναγεννηθεί, και θα έχουμε την ελπίδα και την πεποίθηση πως το δάσος θα ξαναγεννηθεί ως είχε. Οι δικές σας έγνοιες είναι και δικές μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, η δική σας δύναμη είναι και δύναμη της ευρωπαϊκής οικογένειας και η αλληλεγγύη που βλέπω να δείχνετε ο ένας στον άλλο είναι και η αλληλεγγύη που θα δείξει σε εσάς η Ευρώπη».

🇨🇾 I want to thank you, the first responders, for the heroic work you've done, fighting devastating fires.



We owe you so much.



Europe will stand right by your side. Today, tomorrow and for a long as it takes. pic.twitter.com/YK1p7xI9LQ