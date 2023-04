Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε σήμερα τη γειτονική Πολωνία και την ευχαρίστησε για την «ιστορική» βοήθεια που προσφέρει στη χώρα του, τονίζοντας ότι η Βαρσοβία θα πρέπει να καταστεί βασικός εταίρος στην προσπάθεια ανοικοδόμησης της Ουκρανίας μετά τη λήξη του πολέμου με τη Ρωσία.

Η Βαρσοβία είναι ένας από τους στενότερους συμμάχους του Κιέβου και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο, πείθοντας τις απρόθυμες χώρες να εφοδιάσουν την Ουκρανία με βαρύ οπλισμό.

Σήμερα, ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα είπε ότι «στο μέλλον» η χώρα του μπορεί να παραχωρήσει στην Ουκρανία όλα τα καταδιωκτικά MiG-29, σοβιετικής κατασκευής, που διαθέτει.

Η Πολωνία έχει ήδη δώσει οκτώ MiG-29 και πρόκειται σύντομα να στείλει άλλα έξι στο Κίεβο.

