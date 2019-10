Στις 13 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ ο Ερντογάν

Χθες απειλούσε να «αφανίσει» την Τουρκία «αν ξεπεράσει τα όρια», σήμερα όμως ο «πάνσοφος» κατά δήλωσή του Τραμπ έσπευσε να ανακοινώσει μέσω Twitter ότι στις 13 Νοεμβρίου θα υποδεχθεί τον Ταγίπ Ερντογάν στις ΗΠΑ.

Όμως ο Τραμπ έσπευσε να πλέξει και το εγκώμιο της Τουρκίας και του Ερντογάν, προφανώς για να διασκεδάσει τις αρνητικές εντυπώσεις που προκαλούν οι αλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις του σχετικά με την Τουρκία και την Συρία.

«Πολλοί ξεχνούν βολικά ότι η Τουρκία είναι εμπορικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, στην πραγματικότητα κατασκευάζουν τον ατσάλινο σκελετό για τα αεροσκάφη μας F-35», αναφέρει ο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται βέβαια πως με απόφαση του Τραμπ η Τουρκία έχει «εκδιωχθεί» από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35 όταν ο Ερντογάν προμηθεύτηκε από τη Ρωσία τους πυραύλους S-400, χωρίς κανείς να γνωρίζει αν το tweet του Αμερικανού Προέδρου συνιστά -άλλη μία- αλλαγή στάσης απέναντι στην Άγκυρα.

Και συνεχίζει ο Τραμπ αναφερόμενος στους Τούρκους και τον Ερντογάν: «Ήταν επίσης καλοί στη συνεργασία, βοηθώντας με να σώσουμε πολλές ζωές στο Ιντλίμπ και στην επιστροφή, σε καλή κατάσταση υγείας, τον πάστορα Μπράνσον, που του απέμεναν ακόμη πολλά χρόνια στη φυλακή. Επίσης θυμηθείτε πως η Τουρκία είναι σημαντικό μέλος του ΝΑΤΟ. Έρχεται (σσ ο Ερντογάν) στις ΗΠΑ ως προσκεκλημένος μου στις 13 Νοεμβρίου.

…..good health, at my request, Pastor Brunson, who had many years of a long prison term remaining. Also remember, and importantly, that Turkey is an important member in good standing of NATO. He is coming to the U.S. as my guest on November 13th. #ENDENDLESSWARS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019