Εκτός από άκρως εντυπωσιακό, το Zaryadye έχει ακόμη ένα «παράσημο». Κι αυτό διότι κέρδισε μια ακόμη διάκριση καθώς το περιοδικό Time το συμπεριέλαβε στις καλύτερες τοποθεσίες στον κόσμο για το 2018.

Βέβαια τις προηγούμενες ημέρες είχε έρθει ξανά στην επικαιρότητα. Κι αυτό για έναν… πιπεράτο λόγο, αφού υπήρξαν δεκάδες καταγγελίες πως έχει μετατραπεί σε δημοφιλή τόπο για σεξουαλικές συνευρέσεις!

«Τα τεράστια δημόσια πάρκα ήταν η κύρια ιδιοκτησία των σοβιετικών πόλεων. Ήταν κεντρικά, μεγαλειώδη και τυποποιημένα και μαζί τους δεν έχει τίποτα το κοινό το πάρκο ‘Ζαριάντιε’, το πρώτο νέο μεγάλο δημόσιο πάρκο που κατασκευάστηκε τα τελευταία 50 χρόνια» αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα (World’s Greatest Places 2018).

Η «αιωρούμενη» γέφυρα είναι ένα από τα αξιοθέατα του πάρκου, στην κατασκευή του οποίου συμμετείχαν Αμερικανοί αρχιτέκτονες από την εταιρεία Diller Scofidio + Renfro σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες φυσικού τοπίου της εταιρείας Hargreaves Associates επίσης από την Νέα Υόρκη.

Το πάρκο ‘Ζαριάντιε’, που βρίσκεται απέναντι από το Κρεμλίνο, είναι το μοναδικό ρωσικό έργο που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο (World’s Greatest Places 2018), ο οποίος περιλαμβάνει 100 αξιοθέατα, εστιατόρια, ξενοδοχεία απ όλο τον κόσμο.

Hanging bridge over the Moscow river at the new Zaryadye Park, which replaced the hideous Brezhnev-era Rossiya hotel right next to the Kremlin. pic.twitter.com/9UTBQrKYH9

Moscow’s brand new Zaryadye Park on a grey, humid day. The park was designed by the same bureau as New York’s High Line walkway. pic.twitter.com/MyerOC45K5

In #Moscow, the new Zaryadye Park brings tundra, steppe and Russian forests a stone’s throw from the Red Square and the Kremlin.

The city's first major new park in 50 years, features a “floating bridge” stretching over the Moscova river.https://t.co/uqLUpPQxui pic.twitter.com/xDSnRHr9EM

