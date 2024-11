Στις Βρυξέλλες ο Μπλίνκεν για την παράδοση πυρομαχικών στην Ουκρανία – «Να στείλουν όσα μπορούν πριν αναλάβει ο Τραμπ»

Η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στην Ουκρανία αλλά και στην τωρική κυβέρνηση των ΗΠΑ, λόγω της προεκλογικής δέσμευσης του Ρεπουμπλικανού ότι θα τερματίσει την ένοπλη σύγκρουση, χωρίς όμως να διευκρινίζει τον τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, φτάνει σήμερα (12.11.2024) στις Βρυξέλλες με στόχο να επιταχυνθούν οι παραδόσεις όπλων και πυρομαχικών στην Ουκρανία, προτού ο Ντόναλντ Τραμπ αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2024 με αξιωματούχους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για να συζητήσουν το θέμα της υποστήριξης της Ουκρανίας απέναντι στην ρωσική επίθεση», αναφέρει σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπός του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ.

REUTERS/Stoyan Nenov/File Photo

Ανησυχία από την εκλογή του Τραμπ

Η συνέχιση της υποστήριξης της Ουκρανίας από την Ουάσινγκτον είναι βέβαιο ότι θα κινδυνεύσει όταν στον Λευκό Οίκο θα εγκατασταθεί ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ των ΗΠΑ.

Τις ανησυχίες τους για το θέμα έχουν εκφράσει τόσο το Κίεβο όσο και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ έχει ήδη συνομιλήσει με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ζητώντας του να μην προχωρήσει σε κλιμάκωση στην Ουκρανία, αν και αυτό έχει διαψευσθεί από το Κρεμλίνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει άρα κάθε λόγο να επιταχύνει την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και να συνεχίσει να οργανώνει τους μηχανισμούς υποστήριξης για τους Ευρωπαίους που θα πάρουν την σκυτάλη.

Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout via REUTERS

«Μέχρι το τέλος της θητείας της κυβέρνησης, θα προσπαθήσουν να στείλουν ό,τι είναι διαθέσιμο», όπως τεθωρακισμένα οχήματα και πυρομαχικά ελαφρών όπλων, «που έχει ανάγκη η Ουκρανία και οι ΗΠΑ διαθέτουν σε αφθονία», δήλωσε ο Μαρκ Κάνσιαν του Center for Strategic and International Studies (CSIS) της Ουάσινγκτον.

«Τρέχουν» να προλάβουν τις παραδόσεις πυρομαχικών

Την ώρα που το Βερολίνο βρίσκεται βυθισμένο σε πολιτική κρίση, η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ, προειδοποίησε για τον κίνδυνο ο Πούτιν να εκμεταλλευθεί την πολιτική μετάβαση στις ΗΠΑ για να κερδίσει πλεονεκτήματα στην Ουκρανία.

«Οτιδήποτε η Ευρώπη μπορεί να δώσει στην Ουκρανία πρέπει να το δώσει τώρα», είπε επιμένοντας στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας.

REUTERS/Nathan Howard

«Όποια και αν είναι η προσέγγιση που θα υιοθετηθεί από την νέα αμερικανική κυβέρνηση απέναντι στην Ουκρανία, η Ευρώπη θα πρέπει να κινητοποιηθεί και να ηγηθεί των αμυντικών προσπαθειών της Ουκρανίας», δήλωνε πρόσφατα η Ολένα Προκοπένκο του German Marshall Fund.

«Δυστυχώς, η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται αναμφίβολα την χειρότερη στιγμή σε ό,τι αφορά την πολιτική και οικονομική κατάσταση της Ευρώπης και τη ικανότητά της να συντονίσει τις ενέργειές της με ταχύτητα».

Στις Βρυξέλλες εκφράζονται επίσης φόβοι για την πιθανότητα χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης να αντιμετωπίσουν σε διμερή βάση τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που θα αποδυνάμωνε ακόμη περισσότερο την ΕΕ, σημείωνε.