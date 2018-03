Στο «κόκκινο» οι σχέσεις Ε.Ε. – Ρωσίας για τη δηλητηρίαση Σκριπάλ

Η υπόθεση Σκριπάλ είναι ακόμη ένα «ταραχώδες» κεφάλαιο στη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Και η δήλωσή τους μετά το τέλος της πρώτης ημέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες ήταν πιο σκληρή απ’ ό,τι «έδειχνε» το προσχέδιο…

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και θεωρεί ότι η Ρωσία είναι πιθανότατα υπεύθυνη για την επίθεση στο Σάλσμπερι και δεν υπάρχει καμία άλλη πιθανή πειστική εξήγηση», τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ σε ανάρτησή του στο twitter.

