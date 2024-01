Στο νοσοκομείο, το ίδιο στο οποίο νοσηλεύεται η Κέιτ Μίντλετον, εισήχθη σήμερα ο Βασιλιάς Κάρολος για την προγραμματισμένη επέμβαση διογκωμένου προστάτη.

Η εισαγωγή του Βασιλιά Καρόλου στο νοσοκομείο (London Clinic) ανακοινώθηκε από τα Ανάκτορα του Μπάκινγχαμ.

Ο βασιλιάς έφθασε στην ιδιωτική Κλινική του Λονδίνου, όπου η νύφη του Κέιτ, πριγκίπισσα της Ουαλίας, νοσηλεύεται έπειτα από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα την περασμένη εβδομάδα.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι ο 75χρονος Κάρολος θα υποβληθεί στην επέμβαση αυτή την εβδομάδα για μια καλοήθη πάθηση που είναι συνηθισμένη σε άνδρες άνω των 50 ετών.

Η σύζυγος του Καρόλου, η βασίλισσα Καμίλα, δήλωσε ενόψει της επέμβασης ότι ο Κάρολος είναι “καλά” και “ανυπομονεί να επιστρέψει στις εργασίες του” με τις δημόσιες υποχρεώσεις του να έχουν αναβληθεί για την περίοδο της ανάρρωσης.

Συνήθως τα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν δίνουν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για ασθένειες, θεωρώντας όλα τα ιατρικά ζητήματα ιδιωτικά, αλλά ο Κάρολος θέλησε να δημοσιοποιήσει τα της επέμβασης για να ενθαρρύνει και άλλους άνδρες με συμπτώματα να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανακοίνωσε ότι έχει παρατηρηθεί 1000% αύξηση στις επισκέψεις στο site του προς αναζήτηση συμβουλών σχετικά με τη διόγκωση του προστάτη από τότε που δημοσιοποιήθηκε η περίπτωση του Καρόλου.

«Ο βασιλιάς εισήχθη σήμερα το πρωί σε νοσοκομείο του Λονδίνου για προγραμματισμένη θεραπεία. Η Αυτού Μεγαλειότης θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους εκείνους που έστειλαν τις ευχές τους την περασμένη εβδομάδα και είναι στην ευχάριστη θέση να μάθει ότι η διάγνωσή του έχει θετικό αντίκτυπο στην ευαισθητοποίηση για τη δημόσια υγεία», ανέφερε η λιτή ανακοίνωση για την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

