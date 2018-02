Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, στο διάγγελμά του για το μακελειό στη Φλόριντα που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους εξήγησε ότι απευθύνεται σε ένα «έθνος που υποφέρει», ωστόσο δεν ανέφερε ούτε μια φορά τη φράση «πυροβόλο όπλο». Ο Ντοναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της σύντομης δήλωσής του υποσχέθηκε να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα το «δύσκολο πρόβλημα των ψυχικών ασθενειών».

Κι αν ο Τραμπ απέφυγε να θίξει την οπλοκατοχή και να συνεχίζει να στρουθοκαμηλίζει, ένας δημοσιογράφος κατά την αποχώρησή του προέδρου των ΗΠΑ από την αίθουσα τον ρώτησε αν σκοπεύει να κάνει κάτι για τα όπλα.

«Κύριε Πρόεδρε γιατί εξακολουθεί να συμβαίνει αυτό στις ΗΠΑ; Θα κάνετε κάτι για τα όπλα;» ήταν η ερώτηση του δημοσιογράφου. Ο κατά τ’ άλλα λαλίστατος αμερικανός πρόεδρος απλώς συνέχισε προς την έξοδο χωρίς να δώσει την παραμικρή απάντηση. Ούτε καν για τα μάτια του κόσμου…

"Mr. President, why does this keep happening to America? Will you do something about guns?" Pres. Trump was asked as he left following his statement on the Florida school shooting. https://t.co/6jt5uoFfum pic.twitter.com/tF1nzPicEJ

— ABC News (@ABC) February 15, 2018