Στον ανατολικό Ειρηνικό έφτασε η τροπική καταιγίδα Τζούλια, η οποία «χτύπησε» τη Νικαράγουα με βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, ενώ από το πέρασμά της στην Ονδούρα άφησε πίσω της τουλάχιστον τρεις νεκρούς.

Στη Νικαράγουα δεν αναφέρθηκαν θύματα από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας, ωστόσο στην Ονδούρα τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους μια νεαρή κι ένα αγόρι τεσσάρων ετών στο ναυάγιο πλοιαρίου κοντά στα σύνορα με τη Νικαράγουα το βράδυ του Σαββάτου και μια 22χρονη που παρασύρθηκε από χείμαρρο την Κυριακή.

Η Τζούλια, ακόμη κυκλώνας Κατηγορίας 1, έφθασε πάνω από τη γη στις ακτές της Νικαράγουας νωρίς το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα), κοντά στη Λαγκούνα δε Πέρλας, προτού εξασθενήσει και περί τις 18:00 (τοπική ώρα· στις 03:00 σήμερα Δευτέρα ώρα Ελλάδας) το κέντρο της βρισκόταν ξανά πάνω από τον ωκεανό, περίπου 220 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας του Ελ Σαλβαδόρ, σύμφωνα με το αμερικανικό εθνικό κέντρο κυκλώνων/ τυφώνων (NHC).

Περίπου ένα εκατομμύριο κάτοικοι παραθαλάσσιων τομέων της Νικαράγουας δεν έχουν ρεύμα και πρόσβαση στο διαδίκτυο εξαιτίας πεσμένων γραμμών του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού και της απόφασης της κυβέρνησης να διακοπεί η παροχή για λόγους ασφαλείας, δήλωσε η αντιπρόεδρος Ροσάριο Μουρίγιο, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Το Εθνικό Σύστημα Πρόληψης Καταστροφών της Νικαράγουας (SINAPRED) ανέφερε χθες πως όλη η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού», καθώς η Τζούλια προκάλεσε την υπερχείλιση αρκετών ποταμών.

Ο Γκιγιέρμο Γκονσάλες, διευθυντής του SINAPRED, διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι η Τζούλια δεν προκάλεσε θανάτους στη χώρα, όπου πάνω από 13.000 οικογένειες χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, πάνω από 800 σπίτια πλημμύρισαν και πολλές στέγες υπέστησαν ζημιές. «Το φαινόμενο δεν έχει τελειώσει», πρόσθεσε ο Γκονσάλες.

Το NHC διατήρησε σε ισχύ την έκτακτη προειδοποίησή του για το ενδεχόμενο να χτυπήσουν «αστραπιαίες πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης», δυνητικά φονικές, σε «όλη την κεντρική Αμερική και στο νότιο Μεξικό» ως και αύριο Τρίτη.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο ανέφερε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης πως η Τζούλια προκάλεσε μόνο «ελαφριές ζημιές» στα νησιά Σαν Αντρές και Προβιντένσια, που μαζί με τη Σάντα Καταλίνα αποτελούν κολομβιανό αρχιπέλαγος 48.000 κατοίκων στην Καραϊβική Θάλασσα.

Στο Σαν Αντρές, οι σφοδροί άνεμοι ξερίζωσαν στέγες από λαμαρίνα, σύμφωνα με τον Οκτάβιο Γκουτιέρες, αξιωματικό της αστυνομίας. Χθες στους δρόμους ακουγόταν κυρίως ο ήχος των αλυσοπρίονων που χρησιμοποιούν η αστυνομία, δήμοι και ντόπιοι για να κόψουν και να απομακρύνουν πεσμένα δέντρα και κλαδιά.

