Στον Λευκό Οίκο οι ΥΠΕΞ Γροιλανδίας και Δανίας: Θα συναντηθούν με Βανς και Ρούμπιο μετά τις απειλές Τραμπ

Μετά τις συνεχόμενες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ περί προσάρτησης ή εξαγοράς της Γροιλανδίας ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια των ΗΠΑ, οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν την Τετάρτη (14.01.2026) στον Λευκό Οίκο με τον Τζέι Ντι Βανς και τον Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η Γροιλανδή ομόλογός του Βίβιαν Μότζφελντ ζήτησαν να συναντηθούν με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ αύξησε τις τελευταίες ημέρες τις απειλές του να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, η οποία υπάγεται στο βασίλειο της Δανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε ακόμη μία φορά προς τα πλούσια ορυκτά του νησιού, αν και ειδικοί αναφέρουν πως οι εξορύξεις στο φεγγάρι θεωρούνται πιο εύκολες μιας και όλη η Γροιλανδία είναι καλυμμένη από χιλιόμετρα πάγου.

«Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιθυμούσε επίσης να συμμετάσχει στη συνάντηση και θα είναι ο οικοδεσπότης της, ως εκ τούτου, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο», δήλωσε ο Ράσμουσεν σε δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη.

«Ο λόγος που ζητήσαμε τη συνάντηση (…) ήταν να μεταφέρουμε όλη αυτή τη συζήτηση (…) σε μια αίθουσα συσκέψεων, όπου μπορούμε να κοιταχτούμε στα μάτια και να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην ιδέα της απόκτησης της Γροιλανδίας το 2019, κατά την πρώτη του θητεία στην προεδρία των ΗΠΑ, αν και αντιμετωπίζει αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον, ακόμη και από στελέχη του ίδιου του κόμματός του.

Παρότι η Δανία κυβερνά τη Γροιλανδία εδώ και αιώνες, το νησί κινείται σταδιακά προς την ανεξαρτησία από το 1979, στόχο που συμμερίζονται όλα τα πολιτικά κόμματα που έχουν εκλεγεί στο τοπικό κοινοβούλιο.

Ρεπουμπλικανός βουλευτής προτείνει να γίνει η Γροιλανδία η 51η αμερικανική πολιτεία

Ένας Ρεπουμπλικανός βουλευτής της Φλόριντα κατέθεσε πρόταση νόμου για να γίνει η Γροιλανδία η 51η πολιτεία των ΗΠΑ, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί να αρπάξει αυτό το απέραντο αυτόνομο έδαφος που ελέγχεται από τη Δανία.

Το κείμενο με τίτλο «Νόμος περί της προσάρτησης και της εισδοχής της Γροιλανδίας στους κόλπους της Ένωσης» κατατέθηκε τη Δευτέρα, από τον βουλευτή Ράντι Φάιν, ανακοινώθηκε από το γραφείο αυτού του Ρεπουμπλικανού, μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Η Γροιλανδία δεν είναι κάποιο μακρινό προκεχωρημένο φυλάκιο που μπορούμε να αγνοήσουμε. Είναι ένα ζωτικής σημασίας ατού για την εθνική ασφάλεια», εκτιμά στην ανακοίνωσή του ο Φάιν.

«Όποιος ελέγχει τη Γροιλανδία ελέγχει τις κύριες οδούς της ναυσιπλοΐας στην Αρκτική και την αρχιτεκτονική ασφαλείας που προστατεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αμερική δεν μπορεί να αφήσει το μέλλον της στα χέρια καθεστώτων που περιφρονούν τις αξίες μας και επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ασφάλειά μας», υποστηρίζει.

Σύμφωνα με την πρόταση νόμου που αναπτύσσεται σε 2 σελίδες, ο Ντόναλντ Τραμπ εξουσιοδοτείται «να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προσαρτήσει τη Γροιλανδία ή να την αποκτήσει ως έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι δεν υπάρχει «χρονοδιάγραμμα» για να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Γροιλανδίας, «όμως», πρόσθεσε, «είναι σίγουρα μια προτεραιότητα» για τον πρόεδρο Τραμπ.

Ενδεχόμενη προσάρτηση της Γροιλανδίας θα σήμαινε το θάνατο του ΝΑΤΟ, είχε προειδοποιήσει στις αρχές Ιανουαρίου η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.

Αυτό το απέραντο νησί της Αρκτικής, με πληθυσμό 57.000 κατοίκων, διαθέτει σημαντικούς ορυκτούς πόρους, στην πλειονότητά τους ανεκμετάλλευτους, και θεωρείται στρατηγικής σημασίας λόγω της θέσης του. Οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη στη Γροιλανδία μια στρατιωτική βάση και διοικούσαν εκεί γύρω στις 10 στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.