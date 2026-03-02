Κόσμος

Στους 6 οι νεκροί Αμερικανοί από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν

Βρέθηκαν οι σοροί δύο Αμερικανών στρατιωτικών που αγνοούνταν αφότου χτυπήθηκε εγκατάσταση στις αρχικές επιθέσεις του Ιράν εναντίον κρατών του Κόλπου
Ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν έφθασε τους έξι, από τους τέσσερις για τους οποίους γινόταν νωρίτερα χθες (02.03.2026), ενημέρωσε μέσω X (πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Εξήγησε ότι η αύξηση οφείλεται στην ανάκτηση των πτωμάτων δύο στρατιωτών των ΗΠΑ, οι οποίοι αγνοούνταν αφότου χτυπήθηκε εγκατάσταση στις «αρχικές επιθέσεις του Ιράν» εναντίον κρατών του Κόλπου, χωρίς καμιά άλλη διευκρίνιση.

