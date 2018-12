Στρασβούργο: Ο δράστης φώναζε “Αλλάχ Ακμπάρ”

“Η τρομοκρατία μας χτύπησε ξανά” με τα λόγια αυτά ξεκίνησε την ενημέρωσή του ο Rémi Heitz, γενικός εισαγγελέας του Παρισιού, ο οποίος έχει τεθεί επικεφαλής της έρευνας για την επίθεση με τους τρεις νεκρούς και τους 12 τραυματίες, το βράδυ της Τρίτης (11.12.2018) στο Στρασβούργο.

Ο Γάλλος εισαγγελέας, επικαλούμενος μαρτυρίες, τόνισε πως ο 29χρονος Σερίφ Σεκάτ φώναζε τη στιγμή της επίθεσης στο Στρασβούργο “Αλλάχ Ακμπάρ (σ.σ. ο Θεός είναι μεγάλος). Έτσι, οι γαλλικές αρχές αποδίδουν χαρακτηριστικά ισλαμιστικής τρομοκρατίας στο μακελειό.

Ήταν περίπου 20:00 το βράδυ της Τρίτης όταν ο 29χρονος, γεννημένος στο Στρασβούργο και “γνωστός” στις γαλλικές αρχές και οπλισμένος με πιστόλι και μαχαίρι, άρχισε το φονικό αμόκ. Άρχισε να πυροβολεί σε τρία σημεία του ιστορικού κέντρου του Στρασβούργου, μέσα σε δρόμους με καταστήματα στο μέσο της διάσημης χριστουγεννιάτικης αγοράς τη πόλης, η οποία προσελκύει κάθε χρόνο δύο εκατομμύρια τουρίστες.

Άρχισε να πυροβολεί πολίτες και στη συνέχεια βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τέσσερις στρατιώτες, τους οποίους επίσης πυροβόλησε. Οι στρατιώτες απάντησαν και τον τραυμάτισαν, αλλά ο δράστης κατάφερε να διαφύγει.

Τότε ήταν που σταμάτησε ένα ταξί, κατέβασε τον οδηγό και εξαφανίστηκε.

Police have named the suspect of the #strasbourgshooting Christmas terror attack as local Cherif Chekatt https://t.co/3xYHhATA78 pic.twitter.com/MfIr17EoKg

— The European Post (@theEUpost) December 12, 2018