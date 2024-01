Μια ομάδα συγγενών των ομήρων της Χαμάς, που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, εισέβαλε σήμερα Δευτέρα (22.1.2024) στο κοινοβούλιο του Ισραήλ, την ώρα που συνεδρίαζε κοινοβουλευτική επιτροπή, ζητώντας από τους βουλευτές να κάνουν περισσότερα για να απελευθερωθούν οι αιχμάλωτοι.

Η κινητοποίηση των περίπου 20 συγγενών των ομήρων αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της αυξανόμενης αγανάκτησης των πολιτών του Ισραήλ, καθώς ο πόλεμος με τη Χαμάς μετράει πλέον 4 μήνες.

Μία γυναίκα κρατούσε φωτογραφίες τριών μελών της οικογένειάς της που είναι μεταξύ των περισσότερων από 250 ανθρώπων που πιάστηκαν όμηροι κατά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Από αυτούς περίπου 130 παραμένουν στη Γάζα, ενώ άλλοι περίπου 110 αφέθηκαν ελεύθεροι τον Νοέμβριο στη διάρκεια της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Θα ήθελα έστω και ένας να επιστρέψει ζωντανός, ένας από τους τρεις!», φώναξε η γυναίκα, αφού εισέβαλε στον χώρο όπου συνεδρίαζε η επιτροπή Οικονομικών της Κνεσέτ.

Άλλοι διαδηλωτές, φορώντας μαύρα μπλουζάκια, κρατούσαν πανό που έγραφαν: «Δεν θα κάθεστε εδώ, ενώ εκείνοι πεθαίνουν εκεί».

«Αφήστε τους ελεύθερους τώρα, τώρα, τώρα!», φώναζαν.

BREAKING:



⚡ 🇮🇱 Hostage families storm Israeli Knesset



The Knesset was suspended after families of the hostages forced their way through security.



The anger and impatience towards Netanyahu is growing. Israel is incapable of either defeating Hamas or freeing the hostages.… pic.twitter.com/dXRXDauYbp