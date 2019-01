Συγγνώμη στη Μελάνια Τραμπ – Το άρθρο που την εξόργισε

Το κείμενο που εξόργισε τη Μελάνια Τραμπ ήταν βασισμένο σε απόσπασμα από το επερχόμενο βιβλίο «Golden Handcuffs: The Secret History of Trump’s Women» (Χρυσές Χειροπέδες: Η Μυστική Ιστορία των Γυναικών της Τραμπ) της Νίνα Μπέρλι και δημοσιεύθηκε στις 19 Ιανουαρίου στο περιοδικό της κυριακάτικης έκδοσης της εφημερίδας.

Η συγγνώμη προς τη Μελάνια Τραμπ δημοσιεύτηκε στο φύλλο της Daily Telegraph το περασμένο Σάββατο. Σε αυτό, η εφημερίδα παραδέχεται «πληθώρα ψευδών πληροφοριών και ανακριβειών» στο άρθρο της με τίτλο «Το μυστήριο της Μελάνια» (“The Mystery of Melania”).

Στη γραπτή ανακοίνωση, η Telegraph παραδέχεται ότι το άρθρο «περιείχε ορισμένες ψευδείς αναφορές, οι οποίες δεχόμαστε ότι δεν έπρεπε να έχουν δημοσιευθεί».

«Ο πατέρας της κα Τραμπ δεν ήταν μια αυταρχική παρουσία και δεν εξουσίαζε την οικογένεια», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εφημερίδας, στην οποία παρατίθενται οι ανακρίβειες που περιείχε το άρθρο: «Η κα Τραμπ δεν εγκατέλειψε τη Σχολή Σχεδίου και Αρχιτεκτονικής στο πανεπιστήμιο λόγω της αποτυχίας ολοκλήρωσης εξέτασης, όπως υποστηρίζεται στο άρθρο, αλλά μάλλον επειδή ήθελε να επιδιώξει μια επιτυχημένη καριέρα ως επαγγελματίας μοντέλο».

Επιπλέον, στην ανακοίνωση της εφημερίδας αναφέρεται ότι «η κα Τραμπ δεν αγωνιζόταν για την καριέρα της ως μοντέλο πριν συναντήσει τον κ. Τραμπ και δεν ώθησε την καριέρα της λόγω της βοήθειας του κ. Τραμπ. Δεχόμαστε ότι η κα Τραμπ ήταν επιτυχημένη επαγγελματίας στο μόντελινγκ πριν συναντήσει τον σύζυγό της και έκανε καριέρα χωρίς τη βοήθειά του».

Η εφημερίδα παραδέχεται ότι στο άρθρο «κακώς υποστηρίχθηκε ότι η μητέρα, ο πατέρας και η αδερφή της κα Τραμπ μετεγκαταστάθηκαν στη Νέα Υόρκη το 2005 για να μείνουν σε κτίρια ιδιοκτησίας του κ. Τραμπ. Δεν το έκαναν. Ο ισχυρισμός ότι η κα Τραμπ έκλαψε τη νύχτα των εκλογών είναι επίσης ψευδής».

Η Telegraph σε ένδειξη μεταμέλειας συμφώνησε να καταβάλλει αποζημίωση στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Η συγγνώμη της Daily Telegraph έγινε retweet από την Στέφανι Γκρίσαμ, διευθύντρια επικοινωνίας της Μελάνια Τραμπ. «Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ συχνά αναφέρεται σε οπορτουνιστές που θέλουν να ανέβουν με το να δυσφημούν το όνομα και την εικόνα της. Η κα Τραμπ δεν θα αφήσει ανθρώπους και ΜΜΕ να εφευρίσκουν ψέματα και ψευδείς ισχυρισμούς σε μια μάχη για τηλεθέαση ή για να πουλήσουν τίτλους σε tabloids», έγραψε.

.@FLOTUS often refers to opportunists out to advance themselves by disparaging her name&image. Mrs.Trump will not let people&media outlets make up lies&false assertions in a race for ratings or to sell tabloid headlines. Cc @NinaBurleigh / Simon&Schusterhttps://t.co/bVOnyZpk7w

— Stephanie Grisham (@StephGrisham45) January 26, 2019