Ανεπιφύλακτα συγγνώμη ζητά η Ντάουνινγκ Στριτ από το Παλάτι και από την κοινή γνώμη «για την οργή και την οδύνη που προκλήθηκε» από το ξέφρενο πάρτι στην πρωθυπουργική κατοικία, την παραμονή της κηδείας του πρίγκιπα Φίλιππου.

Η αποκάλυψη της Telegraph για το ξέφρενο πάρτι 30 ατόμων στη Ντάουνινγκ Στριτ, το βράδυ πριν την κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου το Σάββατο 17 Απριλίου 2021, την ώρα που το έθνος θρηνούσε και η βασίλισσα Ελισάβετ καθόταν μόνη της στην εκκλησία, προκάλεσε σάλο.

Σε ανακοίνωσή του, ο Τζέιμς Σλακ, για τον οποίο έγινε το ένα πάρτι, επειδή αποχωρούσε από την εκπροσώπηση Τύπου του Μπόρις Τζόνσον, ζήτησε σήμερα Παρασκευή (14.1.2022) συγγνώμη λέγοντας πως «αυτή η εκδήλωση δεν θα έπρεπε να έχει γίνει την περίοδο του εθνικού πένθους», αναλαμβάνοντας «την πλήρη ευθύνη».

Ο Μπόρις Τζόνσον δεν ήταν παρών στα δύο πάρτι καθώς βρισκόταν στην εξοχική πρωθυπουργική κατοικία στο Τσέκερς, όμως οι συνεχόμενες αποκαλύψεις για τα πάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ που γιγαντώθηκαν ως το σκάνδαλο Partygate, καταβαραθρώνουν ακόμη περισσότερο τον Βρετανό πρωθυπουργό, ο οποίος επικαλούμενος «κρούσμα Covid στο οικογενειακό του περιβάλλον», δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση μετά το mea culpa της Τετάρτης στην Βουλή των Κοινοτήτων.

Εν μέσω της χειρότερης κρίσης από την θριαμβευτική ανάληψη της εξουσίας τον Ιούλιο 2019, ο Μπόρις Τζόνσον, με την δημοτικότητά του σε πλήρη υποχώρηση, πασχίζει πλέον να κρατηθεί στην ηγεσία της κυβέρνησης.

