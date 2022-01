Οι αποκαλύψεις για τα πάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ συνεχίζονται καθώς βγήκε στην επιφάνεια ακόμα μια… ξέφρενη συγκέντρωση των στελεχών της κυβέρνησης της Βρετανίας, η οποία έγινε λίγες ώρες πριν την κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου.

Το προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ φέρεται να συμμετείχε σε δύο ξέφρενα πάρτι, εν μέσω lockdown και πανδημίας, και να «πίνανε υπερβολικά» ώστε να αποχαιρετήσουν δύο κυβερνητικά στελέχη από τις τάξεις τους, τη νύχτα πριν την κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου, στην οποία η βασίλισσα Ελισάβετ αναγκάστηκε να κάτσει και να θρηνήσει μόνη της, λόγω των μέτρων προστασίας κατά του κορονοϊού που έπρεπε να τηρηθούν.

Σύμφωνα με τη DailyMail, η οποία επικαλείται πληροφορίες της Telegraph, το προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ φέρεται να διοργάνωσε πάρτι για να αποχαιρετήσει τον Τζέιμς Σλακ, τον εκπρόσωπο Τύπου του Μπόρις Τζόνσον, αλλά και έναν από τους προσωπικούς φωτογράφους του Βρετανού πρωθυπουργού.

Το αλκοόλ έρεε άφθονο και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πάνω από 30 στελέχη της Ντάουνινγκ Στριτ έφτασαν στο σημείο για να πιουν και να χορέψουν στο υπόγειο και στον κήπο της πρωθυπουργικής κατοικίας.

Downing Street staff held a 'lockdown-breaking party' on the eve of Prince Philip's funeral https://t.co/btt23FHRfT