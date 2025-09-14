Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Συγγνώμη ζήτησε ο παρουσιαστής του Fox που πρότεινε τη θανάτωση των αστέγων – «Δεν ενεργούν όλοι οι άστεγοι με ψυχικές ασθένειες όπως ο δράστης»

Ο παρουσιαστής μετά τον σάλο που προκλήθηκε ζήτησε συγγνώμη από τον τηλεοπτικό αέρα
Παρουσιαστής
Photo / X

Το σχόλιο που έκανε και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στις ΗΠΑ, προσπάθησε να εξομαλύνει ο παρουσιαστής του Fox που το πρωί της Κυριακής, 14.09.2025, αναφέρθηκε στον αέρα εκπομπής στο να θανατώνονται οι άστεγοι με θανατηφόρα ένεση.

Το σχόλιο του δημοσιογράφου του Fox, ήρθε κατά τη διάρκεια συζήτησης για τους άστεγους με ψυχιατρικά προβλήματα στις ΗΠΑ, με τον άνδρα να αναφέρει τη φράση «απλώς σκοτώστε τους» και μάλιστα, να κάνει λόγο και για «αναγκαστική θανατηφόρα ένεση».

Μετά την οργή στα social media, ο Μπράιαν Κιλμίντ, την ίδια ημέρα, σε δήλωσή του ζήτησε συγγνώμη για το «εξαιρετικά αναίσθητο σχόλιο» που έκανε.

«Το πρωί συζητούσαμε για τη δολοφονία της Ιρίνα Ζαρούτσκα στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας και για τους τρόπους να σταματήσουμε αυτού του είδους τις επιθέσεις από άστεγους, ψυχικά ασθενείς δράστες. Μιλήσαμε για τον εγκλεισμό σε ίδρυμα ή τη φυλάκιση τέτοιων ατόμων, ώστε να μην μπορούν να επιτεθούν ξανά. Κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, είπα λανθασμένα ότι θα έπρεπε να τους χορηγηθεί θανατηφόρα ένεση. Ζητώ συγγνώμη για αυτό το εξαιρετικά αναίσθητο σχόλιο» είπε ο παρουσιαστής.

«Είναι προφανές ότι δεν ενεργούν όλοι οι άστεγοι με ψυχικές ασθένειες όπως ο δράστης στη Βόρεια Καρολίνα και ότι πολλοί άστεγοι αξίζουν την ενσυναίσθηση και τη συμπόνια μας», είπε κλείνοντας την απολογητική του δήλωση.

 

Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ για τη δολοφονία της Ιρίνα Ζαρούτσκα στις ΗΠΑ, μιας Ουκρανής πρόσφυγα που σκοτώθηκε σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα από έναν άστεγο με σχιζοφρένεια και βεβαρημένο ποινικό παρελθόν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ισραήλ: Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαιρετίζει μια συμμαχία «πιο ισχυρή από ποτέ» κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παρουσίασε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών ως έναν «πραγματικό φίλο», υπογραμμίζοντας τη στερεότητα του δεσμού ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέπτονται το Δυτικό Τείχος, τον ιερότερο τόπο προσευχής του Ιουδαϊσμού, στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ
Πλανήτης Άρης: Νέα στοιχεία της NASA «αναζωπυρώνουν» τη συζήτηση για ίχνη ζωής
Το ρόβερ Perseverance αποκάλυψε εντυπωσιακά δείγματα που συλλέχθηκαν από τον κρατήρα Jezero – Αν οι παρατηρήσεις αυτές αποδειχθούν βιολογικής προέλευσης, θα πρόκειται για ιστορική καμπή στην αναζήτηση ζωής πέρα από τη Γη
Μια «selfie» που τράβηξε το ρομπότ Perseverance της NASA στον Άρη
Newsit logo
Newsit logo