«Απλώς σκοτώστε τους»: Σάλος μετά τις δηλώσεις του σχολιαστή του Fox News Μπράιαν Κίλμιντ για τους άστεγους

Ο δημοφιλής παρουσιαστής του Fox & Friends σόκαρε προτείνοντας την εκτέλεση αστέγων με ψυχικά νοσήματα, προκαλώντας κύμα αγανάκτησης και εκκλήσεις για την παραίτησή του
Θεόφιλος Μπλουδάνης

Ένα απίστευτο ολίσθημα στον τηλεοπτικό αέρα: την Τετάρτη (10.09.2025), στο Fox News, ο Μπράιαν Κίλμιντ, συμπαρουσιαστής της εκπομπής Fox & Friends, σε συζήτηση για τους άστεγους με ψυχιατρικά προβλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέταξε τη φράση «just kill ’em» («απλώς σκοτώστε τους»). Μάλιστα, αναφέρθηκε ακόμη και στην ιδέα μιας «αναγκαστικής θανατηφόρας ένεσης».

Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ για τη δολοφονία της Ιρίνα Ζαρούτσκα στις ΗΠΑ, μιας Ουκρανής πρόσφυγα που σκοτώθηκε σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα από έναν άστεγο με σχιζοφρένεια και βεβαρημένο ποινικό παρελθόν.

Την ώρα που οι συνάδελφοί του επιχειρούσαν να αναλύσουν την υγειονομική και κοινωνική κρίση που σχετίζεται με την αστεγία, ο Κίλμιντ προχώρησε στην υπεράσπιση της εκτέλεσης των ανθρώπων αυτών, προτού συνδέσει την τοποθέτησή του με μια πολιτική παρέμβαση, καλώντας τους ψηφοφόρους της Βόρειας Καρολίνας να στηρίξουν τους Ρεπουμπλικανούς.

 

Οργισμένες αντιδράσεις

Στο διαδίκτυο, η κατακραυγή ήταν άμεση. Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ντον Μπάγερ υπενθύμισε ότι ο πληθυσμός των αστέγων στις ΗΠΑ περιλαμβάνει «πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά και δεκάδες χιλιάδες βετεράνους που υπηρέτησαν στο Ιράκ ή το Αφγανιστάν», καταγγέλλοντας πως «κανείς δεν αξίζει να εκτελείται από την κυβέρνηση λόγω ψυχικής ασθένειας ή φτώχειας».

Η συγγραφέας Σάνον Γουότς κατήγγειλε την «υποκρισία» στα ΜΜΕ: «[Ο Brian Kilmeade] ζητά εξωδικαστικές εκτελέσεις στο Fox, ενώ ο Μάθιου Ντάουντ απολύθηκε από το MSNBC επειδή κατήγγειλε τη ρητορική μίσους του Τσάρλι Κερκ».

Ακόμη και στους συντηρητικούς κύκλους επικράτησε αμηχανία. Η Σάρα Λόνγκγουελ, εκδότρια του The Bulwark, έγραψε: «Θεέ μου. Τι συμβαίνει;». Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, αντέδρασε παραθέτοντας τη Βίβλο (Παροιμίες 21:13): «Όποιος κλείνει το αυτί του στην κραυγή του φτωχού, θα φωνάζει κι αυτός και δεν θα εισακουστεί».

Η υπόθεση, που αναζωπυρώνει τις επικρίσεις για τη ριζοσπαστικοποίηση του λόγου στον αέρα του Fox News, ασκεί πλέον αυξανόμενη πίεση στο κανάλι και στον Μπράιαν Κίλμιντ, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο μαζικών αιτημάτων παραίτησης.

