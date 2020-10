Συγκινεί γιατρός! Χορεύει μπροστά σε ασθενείς με κορονοϊό για τους προσφέρει χαρά

Ο κορονοϊός θερίζει ζωές, η Ινδία μετρά χιλιάδες θύματα, ωστόσο ένας γιατρός φορώντας προστατευτική στολή χορεύει μπροστά στους ασθενείς κάνοντας τους να χαμογελάσουν.

Το βίντεο του γιατρού από την πόλη Άσαμ της Ινδίας έχει ήδη γίνει viral αποδεικνύοντας ότι υγειονομικοί κάνουν τα πάντα για να βοηθήσουν όλους όσοι δίνουν το μεγάλο αγώνα απέναντι στον κορονοϊό.

Χορεύοντας το διάσημο τραγούδι «Ghungroo» από την ταινία «War» ο χειρουργός ΩΡΛ Arup Senapati προσφέρει λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς στους ασθενείς.

Το βίντεο ανέβασε ένα συνάδελφός του επισημαίνοντας ότι με αυτό τον τρόπο ο Arup Senapati κάνει τους ασθενείς να νιώσουν ευτυχισμένοι.

Meet my #COVID duty colleague Dr Arup Senapati an ENT surgeon at Silchar medical college Assam .

Dancing infront of COVID patients to make them feel happy #COVID19 #Assam pic.twitter.com/rhviYPISwO