Ο βετεράνος του βρετανικού στρατού Τομ Μουρ, ηλικίας 100 ετών, που κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 33 εκατομμύρια λίρες (36,2 εκατομμύρια ευρώ) για τους επαγγελματίες υγείας της χώρας του μεσούσης της πανδημίας του νέου κορονοϊού, χρίστηκε ιππότης σήμερα από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, σε μια τελετή στο παλάτι του Ουίνδσορ, όπως είχε προαναγγελθεί.

Ο “Λοχαγός Τομ”, που συμμετείχε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, συγκέντρωσε το άνευ προηγουμένου ποσό των 33 εκατομμυρίων λιρών, με την προσπάθειά του να την αναγνωρίζει και το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, κάνοντας με τη βοήθεια του περιπατητήρα του 100 φορές τον γύρο του κήπου του στο Μπεντφορντσάιρ, προτού κλείσει έναν αιώνα ζωής, στις 30 Απριλίου.

Αν και όλες οι απονομές αυτού του είδους, που επρόκειτο να διεξαχθούν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, στο Λονδίνο, αναβλήθηκαν λόγω του νέου κορονοϊού, έγινε μια εξαίρεση για τον “Κάπτεν Τομ”.

