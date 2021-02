Συγκλονιστικές εικόνες: Το αρχαιότερο ζυθοποιείο στον κόσμο πιθανόν να ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο

Η αρχαιολογική σκαπάνη στην Αίγυπτο, μέσα από τις προσπάθειες μίας αμερικανο-αιγυπτιακής ομάδας στην αρχαία Άβυδο, κοντά στη σημερινή πόλη Σοχάγκ που βρίσκεται πάνω στον Νείλο στην κεντρική Αίγυπτο, ίσως αλλάξει την παγκόσμια ιστορία της μπύρας!

Οι ανασκαφές έφεραν στο φως οκτώ μεγάλες ημιυπόγειες εγκαταστάσεις, που ίσως απαρτίζουν την παλαιότερη παραγωγή μπύρας βιομηχανικής κλίμακας στον κόσμο, σύμφωνα με τα αντικείμενα που ανακαλύπτονται, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις είναι ιστορίας άνω των 5.000 ετών!

Ο Γενικός Γραμματέας του Αιγυπτιακού Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, Μουστάφα Ουαζίρι, δήλωσε ότι το ζυθοποιείο τοποθετείται χρονικά στις απαρχές της αρχαίας αιγυπτιακής ιστορίας. Χρονολογείται από το 3000 π.Χ., την εποχή του πρώτου Φαραώ της Αιγύπτου, Νάρμερ, που ένωσε τα βασίλεια της Άνω Αγύπτου και της Κάτω Αιγύπτου και αποτέλεσε τον ιδρυτή της 1ης Δυναστείας (γύρω στο τέλος της 4ης χιλιετίας π.Χ.).

Όπως γράφει η «Αλ Αχράμ», ο Μάθιου Άνταμς του Ινστιτούτου Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, που ηγείται της αρχαιολογικής αποστολής, εξηγεί ότι οι οκτώ μεγάλες ημιυπόγειες εγκαταστάσεις του ζυθοποιείου είχαν διαστάσεις μήκους περίπου 20 μέτρων, πλάτους 2,5 μέτρων και βάθους 40 εκατοστών.

Μάλιστα, κάθε εγκατάσταση ζυθοποιίας περιείχε περίπου 40 μεγάλους κεραμικούς κάδους (διαστάσεων περίπου 65-70 εκατοστών σε διάμετρο και 70 εκατοστά σε ύψος), που φαίνεται να χρησιμοποιούντο ως δεξαμενές για τη θέρμανση του μείγματος σιτηρών και νερού που χρησιμοποιείτο για τη ζύμωση και την παραγωγή μπύρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάθε παραγωγή μπορούσε να φτάσει μέχρι και τα 22.000 λίτρα, ποσότητα που φαίνεται να εξυπηρετούσε τις ανάγκες των ταφικών εθίμων των πρώτων βασιλιάδων της Χώρας του Νείλου.

Να σημειωθεί ότι Βρετανοί αρχαιολόγοι είχαν εντοπίσει την αρχαιολογική αυτή περιοχή από τις αρχές του 20ού αιώνα, αλλά η σημασία του δεν είχε γίνει κατανοητή εκείνη την εποχή και τελικά η ακριβής τοποθεσία του είχε χαθεί.

Οι τωρινές ανασκαφές ξεκίνησαν και πάλι το 2018 και συνεχίστηκαν πέρυσι, οπότε και ανακαλύφθηκε αυτό που ίσως αποτελεί και το αρχαιότερο ζυθοποιείο βιομηχανικής παραγωγής στον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ