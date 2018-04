Συγκλονίζει ο Πάπας Φραγκίσκος – Το μήνυμα για τον θάνατο του μικρού Άλφι

Στον θάνατο του μικρού Άλφι Έβανς, που έφυγε από την ζωή χθες τη νύχτα στη Μεγάλη Βρετανία, αναφέρθηκε ο Πάπας Φραγκίσκος, με μήνυμά του που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter.

«Είμαι βαθιά συγκινημένος από τον θάνατο του μικρού Άλφι. Σήμερα προσεύχομαι κυρίως για τους γονείς του, την ώρα που ο Πατέρας Θεός τον υποδέχεται στην αγκαλιά του», έγραψε ο Αργεντινός ποντίφικας.

Τις περασμένες ημέρες ο Φραγκίσκος είχε εκφράσει ανοικτά την υποστήριξή του στον γονείς του μικρού, ενώ οι υπεύθυνοι καθολικού παιδιατρικού νοσοκομείου της Ρώμης είχαν δηλώσει έτοιμοι να του προσφέρουν κάθε δυνατή φροντίδα.

I am deeply moved by the death of little Alfie. Today I pray especially for his parents, as God the Father receives him in his tender embrace.

— Pope Francis (@Pontifex) April 28, 2018