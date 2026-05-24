Συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν: «Θα έχουμε καλή είδηση τις επόμενες ώρες» λέει ο Ρούμπιο – «Δεν συμφωνήσαμε για το ουράνιο» απαντά η Τεχεράνη

Με το μήνυμα πως «τις επόμενες ώρες ο κόσμος πιθανόν να λάβει μία καλή είδηση», ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο αποκάλυψε πως ΗΠΑ και Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου τονίζοντας όμως πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι κάθετος για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Με τη σειρά του, το Ιράν συνεχίζει να κρατά σκληρή στάση απέναντι στις «κόκκινες γραμμές» του λέγοντας πως δεν είναι διατεθειμένο να δώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό του.

Ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε πως οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ με Ιράν είναι σε «πολύ καλό επίπεδο», παρά τη διαβεβαίωση των Ιρανών πως η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της στο εμπλουτισμένο ουράνιο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε πως όσο ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Ο πρόεδρος ήταν σαφής ως προς αυτό, δεν θα κατέχουν ποτέ πυρηνικά όπλα, σίγουρα όχι όσο ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε συγκεκριμένα.

Σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως δεν είναι στην κατοχή του Ιράν, κάτι που οι Ιρανοί το διαψεύδουν.

Ιράν: «Το πυρηνικό ζήτημα θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις»

Και ενώ η αμερικανική αντιπροσωπεία επιμένει στις θέσεις της, το Ιράν στέλνει μήνυμα πως δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμη ιρανική πηγή.

Η ίδια πηγή ξεκαθάρισε πως το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Το πυρηνικό ζήτημα θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία και ως εκ τούτου δεν αποτελεί τμήμα της τρέχουσας συμφωνίας. Δεν έχει υπάρξει συμφωνία για να μεταφερθεί εκτός χώρας το απόθεμα του Ιράν σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο», ανέφερε συγκεκριμένα.

Με τη σειρά του το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, αναφέρει πως το πιθανό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει τον τερματισμό του πολέμου -ακόμη και στον Λίβανο- και την αναστολή κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο.

Το Ιράν δεν έχει ακόμα αποδεχθεί την οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, πρόσθεσε το Tasnim, σημειώνοντας ότι η πιθανή συμφωνία ορίζει περίοδο 30 ημερών για διαδικασίες που σχετίζονται με τα Στενά του Ορμούζ και περίοδο 60 ημερών για τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με ιρανική πηγή, εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο συμφωνίας.

Όπως αναφέρει το Tasnim, η πηγή αυτή επισήμανε πως οι διαφωνίες παραμένουν για μία ή δύο ρήτρες του μνημονίου συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Τι προβλέπει η νέα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Σύμφωνα με το Axios, η νέα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες, στην διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Έτσι, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Η συμφωνία προβλέπει πως τα Στενά θα είναι εντελώς ανοιχτά χωρίς τέλη διέλευσης και το Ιράν θα συμφωνήσει να απομακρύνει τις νάρκες που πόντισε στην περιοχή για να επιτρέψει στα πλοία να πλέουν ελεύθερα.

Σε αντάλλαγμα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό τους σε ιρανικά λιμάνια και θα εκδώσουν κάποιες εξαιρέσεις σε κυρώσεις προκειμένου να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο.

Το προσχέδιο της συμφωνίας περιλαμβάνει επίσης δεσμεύσεις από το Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων και να διαπραγματευτεί την αναστολή του προγράμματός του για τον εμπλουτισμό του ουρανίου καθώς και τη μεταφορά του αποθέματός του σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο.

Το Ιράν φέρεται να έδωσε στις ΗΠΑ μέσω των μεσολαβητών προφορικές δεσμεύσεις για το εύρος των παραχωρήσεων που είναι διατεθειμένο να κάνει αναφορικά με την αναστολή του εμπλουτισμού και την παράδοση του εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό ουράνιο, δήλωσαν δύο πηγές στο Axios.

Οι ΗΠΑ θα συμφωνήσουν επίσης να διαπραγματευθούν την άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ τονίζει ότι συζήτησε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου για το σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν.