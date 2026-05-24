ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε «μνημόνιο κατανόησης»: Άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και άρση κυρώσεων προβλέπει το νέο σχέδιο ειρήνης

«Λευκός καπνός» φαίνεται πως βγαίνει σιγά – σιγά από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως οι συνομιλίες για ένα «μνημόνιο κατανόησης που θα φέρει ειρηνευτική συμφωνία έχουν σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί».

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πάλι και ότι οι τελευταίες λεπτομέρειες της «μεγάλης συμφωνίας» συζητούνται αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε άλλες πληροφορίες για τις λεπτομέρειες του σχεδίου που φέρεται πως θα φέρει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, μετά την συντονισμένη επίθεση ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως είχε συνομιλία και με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου παρά τα δημοσιεύματα που «βλέπουν» ρήγμα στις σχέσεις των δύο προέδρων αλλά και παραγκωνισμό του Ισραηλινού από τις διαπραγματεύσεις.

Τι προβλέπει η νέα συμφωνία: Άνοιγμα Στενών του Ορμούζ, άρση κυρώσεων στο Ιράν και περιορισμοί στο πυρηνικό πρόγραμμα

Σύμφωνα με το Axios, η νέα συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες, στην διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Έτσι, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Η συμφωνία προβλέπει πως τα Στενά θα είναι εντελώς ανοιχτά χωρίς τέλη διέλευσης και το Ιράν θα συμφωνήσει να απομακρύνει τις νάρκες που πόντισε στην περιοχή για να επιτρέψει στα πλοία να πλέουν ελεύθερα.

Σε αντάλλαγμα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό τους σε ιρανικά λιμάνια και θα εκδώσουν κάποιες εξαιρέσεις σε κυρώσεις προκειμένου να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο.

Το προσχέδιο της συμφωνίας περιλαμβάνει επίσης δεσμεύσεις από το Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων και να διαπραγματευτεί την αναστολή του προγράμματός του για τον εμπλουτισμό του ουρανίου καθώς και τη μεταφορά του αποθέματός του σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο.

Το Ιράν φέρεται να έδωσε στις ΗΠΑ μέσω των μεσολαβητών προφορικές δεσμεύσεις για το εύρος των παραχωρήσεων που είναι διατεθειμένο να κάνει αναφορικά με την αναστολή του εμπλουτισμού και την παράδοση του εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό ουράνιο, δήλωσαν δύο πηγές στο Axios.

Οι ΗΠΑ θα συμφωνήσουν επίσης να διαπραγματευθούν την άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ τονίζει ότι συζήτησε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου για το σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν

Το Ιράν επιμένει πως τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν υπό τον έλεγχό του

Ο στρατός του Ιράν τόνισε το πρωί της Κυριακής (24.05.2026) πως θα διατηρήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, μετά την αναγγελία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας μπορεί να ξανανοίξει πλήρως σύντομα.

Τα στενά, καίριας σημασίας για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και αερίου, θα συνεχίσουν να υπόκεινται στην «ιρανική εθνική κυριαρχία» και «διαχείριση» ακόμη κι αν συναφθεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, τόνισε εκπρόσωπός του μέσω X.

Από την πλευρά του, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS ανέφερε πως η διαβεβαίωση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ πως τα Στενά θα επιστρέψουν στο status quo ante, στην προπολεμική κατάσταση, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τα Στενά του Ορμούζ αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου. Απειλές και επιθέσεις εναντίον πλοίων ουσιαστικά παρέλυσαν τη θαλάσσια αρτηρία, οδηγώντας σε θεαματική άνοδο τις τιμές της ενέργειας στις αγορές.

Σε αντίποινα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επέβαλαν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Η Τεχεράνη επιμένει ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν έχουν κλείσει. Στην πράξη όμως ναυτιλιακές εταιρείες καλούνται να συντονίζονται με τις ιρανικές αρχές και να πληρώνουν τέλη διέλευσης. Συγκριτικά μικρός αριθμός πλοίων έχει διασχίσει το στενό τις τελευταίες ημέρες.

Το FARS ανέφερε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να αυξήσει τον αριθμό των πλοίων που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό, ώστε να επανέλθει στα προπολεμικά επίπεδα -ωστόσο, επέμεινε πως αυτό δεν σημαίνει επαναφορά στην προπολεμική κατάσταση.