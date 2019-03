Συναγερμός σε Εδιμβούργο και Γλασκώβη! Εκκενώθηκαν κτίρια λόγω ύποπτων φακέλων – video

Συγκεκριμένα εκκενώθηκαν οι εγκαταστάσεις της Τράπεζας της Σκοτίας στο Εδιμβούργο καθώς και κτίρια στο πανεπιστήμιο στη Γλασκώβη.

Οι έρευνες στο πανεπιστήμιο στη Γλασκώβη συνεχίζονται και τα κτίρια που εκκενώθηκαν θα παραμείνουν κλειστά για όλη την επόμενη ημέρα. Αντίθετα λήξη συναγερμού φαίνεται πως είχαμε στο Εδιμβούργο καθώς ο φάκελος που εξετάστηκε περιείχε διαφημιστικό υλικό και η περιοχή επέστρεψε στους κανονικούς της ρυθμούς.

UPDATE: As a precautionary measure, police have advised the evacuated buildings should remain closed for the remainder of the day. As such, classes in these buildings have been cancelled for the rest of the day. The updated list of affected buildings are in the following tweet ⬇️

— University of Glasgow (@UofGlasgow) 6 Μαρτίου 2019