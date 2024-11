Συναγερμός στη Γαλλία: Ιδιοκτήτης εστιατορίου κρατάει ομήρους τους εργαζόμενους

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία για ομηρία που βρίσκεται σε εξέλιξη σε εστιατόριο στο Παρίσι.

Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου στο προάστιο του Παρισιού Issy les Moulineaux κρατάει ομήρους τους εργαζόμενους, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου στο Issy-les-Moulineaux, στα προάστια του Παρισιού, κατέφυγε το Σάββατο (16.11.24) στο κατάστημά του όπου «κρατά μερικούς υπαλλήλους», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Γαλλικό Πρακτορείο η πυροσβεστική υπηρεσία του Παρισιού (BSPP).

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στο γαλλικό δίκτυο BFMTV.

HOSTAGES IN PARIS:



more details as to the identity of the suspect who is holding several people hostage in Issy-les-Moulineaux near Paris.



He is reportedly the son of the 70-year-old owner of the restaurant who is known by the police to be a cocaine addict. pic.twitter.com/u0OuACBwYW