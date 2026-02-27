Κόσμος

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Κλιμακώνεται ο φόβος για σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν – Δεν έχει πάρει οριστική απόφαση για πλήγματα ο Τραμπ

Τη δυσαρέσκειά του για τις επαφές με την αντιπροσωπεία του Ιράν και την πορεία των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ
Στρατιωτική άσκηση
IRGC/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Κλιμακώνεται η ένταση και η αγωνία για το τί μέλλει γενέσθαι στη Μέση Ανατολή, με τις συζητήσεις ΗΠΑ και Ιράν να μην οδηγούν ακόμη πουθενά και την περιοχή να βρίσκεται στα «κόκκινα».

Η ανησυχία στη Μέση Ανατολή εντείνεται, καθώς πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ότι μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν ενδέχεται να είναι θέμα χρόνου. Το Ισραήλ, που ήδη φέρεται να διαδραματίζει σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο στη συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, προχωρά σε προληπτικές κινήσεις υπό το βάρος των εξελίξεων.

Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε σήμερα (27.02.2026) εντολή στο Τελ Αβίβ, στην Μπερ Σεβά, στη Ραανανά να ανοίξουν τα καταφύγια, προκειμένου να είναι διαθέσιμα προς τον άμαχο πληθυσμό, όπως μεταδίδουν εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

Δυσαρεστημένος ο Τραμπ

Τη δυσαρέσκειά του για τις επαφές με την αντιπροσωπεία του Ιράν και την πορεία των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ με νέες δηλώσεις του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο με προορισμό το Τέξας, έστειλε εκ νέου αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να έχει πυρηνικά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι δεν έχει λάβει «οριστική απόφαση» σε ό,τι αφορά ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για το Τέξας ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι πολύ ικανοποιημένος» από τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος όσον αφορά το ότι (οι Ιρανοί) δεν θέλουν να μας δώσουν αυτό που πρέπει να έχουμε, δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος. Θα δούμε τι θα γίνει», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών θα συνεχιστούν «σήμερα».

«Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο» διαμήνυσε, για να προσθέσει: «Δεν υπάρχει τίποτα σαν τον αμερικανικό στρατό. Θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει».

 

Αυξήθηκαν τα αεροσκάφη των ΗΠΑ σε βάση στη Σαουδική Αραβία

Δορυφορικές φωτογραφίες αποκαλύπτουν αυξημένη κινητικότητα στρατιωτικών και βοηθητικών αεροσκαφών σε σαουδαραβική βάση που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ, κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, σε μια περίοδο κατά την οποία κλιμακώνονταν οι εντάσεις με το Ιράν και η Ουάσιγκτον συγκέντρωνε δυνάμεις στην περιοχή.

Δορυφορική εικόνα δείχνει αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Prince Sultan
Δορυφορική εικόνα δείχνει αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Prince Sultan / Reuters
Δορυφορική εικόνα δείχνει αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Prince Sultan
Δορυφορική εικόνα δείχνει αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Prince Sultan / Reuters
Δορυφορική εικόνα δείχνει αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Prince Sultan
Δορυφορική εικόνα δείχνει αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Prince Sultan / Reuters
Δορυφορική εικόνα δείχνει αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Prince Sultan
Δορυφορική εικόνα δείχνει αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Prince Sultan / Reuters
Δορυφορική εικόνα δείχνει αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Prince Sultan
Δορυφορική εικόνα δείχνει αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Prince Sultan / Reuters

Υπουργείο Εξωτερικών: Αποφύγετε τις επισκέψεις σε Ισραήλ, Ιράν και Παλαιστινιακά εδάφη

Να αποφύγουν τις επισκέψεις σε Ισραήλ, Παλαιστινιακά εδάφη και Ιράν, συνιστά το υπουργείο Εξωτερικών στους Έλληνες πολίτες, μετά την ένταση που έχει προκληθεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

«Το υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συνιστά στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης συνεχίστηκαν και αυτή την εβδομάδα, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν σε σημαντική στρατιωτική ενίσχυση στην ευρύτερη περιοχή.

Το Ομάν, που λειτουργεί ως μεσολαβητής στις επαφές, απέστειλε σήμερα τον υπουργό Εξωτερικών του στην Ουάσινγκτον για διαβουλεύσεις με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με πηγή με γνώση των εξελίξεων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
188
166
140
104
87
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo