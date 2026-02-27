Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν ότι αυξήθηκαν τα αεροσκάφη των ΗΠΑ που σταθμεύουν σε βάση στη Σαουδική Αραβία

Δορυφορικές φωτογραφίες αποκαλύπτουν αυξημένη κινητικότητα στρατιωτικών και βοηθητικών αεροσκαφών σε σαουδαραβική βάση που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ, κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, σε μια περίοδο κατά την οποία κλιμακώνονταν οι εντάσεις με το Ιράν και η Ουάσιγκτον συγκέντρωνε δυνάμεις στην περιοχή.

Η εξέλιξη αυτή παρακολουθείται στενά, καθώς συμπίπτει με τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, το Ιράν βρίσκεται σε έμμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ η Σαουδική Αραβία παραδοσιακός σύμμαχος της Ουάσιγκτον, διαβεβαίωσε τον περασμένο μήνα την Τεχεράνη ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση του εδάφους ή του εναέριου χώρου της για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της.

Σύμφωνα με δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης της 21ης Φεβρουαρίου, στην αεροπορική βάση «Πρίγκιπα Σουλτάνου» καταγράφηκαν τουλάχιστον 43 αεροσκάφη, έναντι 27 σε αντίστοιχη εικόνα της 17ης Φεβρουαρίου. Στις 25 Φεβρουαρίου ο αριθμός μειώθηκε στα 38.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε στο Reuters αναλυτής εικόνων της Contested Ground, μεταξύ των αεροσκαφών της 21ης Φεβρουαρίου περιλαμβάνονταν 13 KC-135 Stratotankers και έξι E-3 Sentry (AWACS) της Boeing, στο σύνολο των 29 μεγάλων αεροσκαφών με οπισθοκλινείς πτέρυγες που ήταν σταθμευμένα στη βάση. Στην εικόνα μέσης ανάλυσης της 17ης Φεβρουαρίου διακρίνονταν 11 αντίστοιχα μεγάλα αεροσκάφη.

Το Πεντάγωνο, όταν κλήθηκε να σχολιάσει, ανέφερε ότι δεν έχει κάποια δήλωση, επισημαίνοντας ότι ο αμερικανικός στρατός συνήθως δεν σχολιάζει μετακινήσεις δυνάμεων. Παράλληλα, το γραφείο Τύπου της σαουδαραβικής κυβέρνησης δεν ανταποκρίθηκε σε σχετικό αίτημα.

Στο διπλωματικό πεδίο, το Ομάν που μεσολαβεί στις συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, έκανε λόγο για πρόοδο στις επαφές της Πέμπτης, χωρίς ωστόσο ενδείξεις θεαματικής εξέλιξης που θα απέτρεπε ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Σαΐντ Μπαντρ Αλ Μπουσαϊντί, δήλωσε ότι οι αντιπροσωπείες θα συνεχίσουν σύντομα τις διαπραγματεύσεις, ενώ τεχνικές συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στη Βιέννη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε στις 19 Φεβρουαρίου πως το Ιράν θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία μέσα σε «10-15 ημέρες», διαφορετικά, όπως είπε θα συμβούν «πραγματικά άσχημα πράγματα».

Παράλληλα, πρόσφατες δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι η Τεχεράνη προχωρά σε επισκευές και οχυρώσεις στρατιωτικών εγκαταστάσεων, μεταξύ αυτών και σημείου που φέρεται να είχε βομβαρδιστεί από το Ισραήλ το 2024.