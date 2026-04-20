Συναγερμός στη βόρεια Καρολίνα για πυροβολισμούς σε πάρκο – Αναφορές για νεκρούς

Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ μετά από αναφορές για πυροβολισμούς σε πάρκο στο Γουίνστον-Σάλεμ στη Βόρεια Καρολίνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Associated Press, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων από την ένοπλη επίθεση παραμένει αδιευκρίνιστος.

Όπως ανακοίνωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Winston-Salem, δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο πάρκο κοντά στην οδό Sally Kirk λίγο πριν τις 10 το πρωί, έπειτα από κλήσεις για ενεργούς πυροβολισμούς.

Τα αρχικά στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι το περιστατικό ξεκίνησε από καυγά μεταξύ νεαρών, ο οποίος κλιμακώθηκε όταν ενεπλάκησαν όπλα.

Οι Υπηρεσίες Επειγόντων Περιστατικών της κομητείας Forsyth επιβεβαίωσαν ότι

Το πάρκο Leinbach βρίσκεται κοντά στο Γυμνάσιο Thomas Jefferson, γεγονός που ενεργοποίησε άμεσα μέτρα ασφαλείας στα γύρω σχολεία.

WINSTON-SALEM, N.C. — The NC SBI is currently responding to a shooting on Robinhood Road near Jefferson Middle School. The shooting is NOT at the school but in Leinbach Park. The school is now clear and open again if you need to pick up your children. Several people have been… pic.twitter.com/OO888eV3Ut — NC SBI (@SBI1937) April 20, 2026

Οι αρχές δημιούργησαν μέσα σε λίγα λεπτά εκτεταμένη αστυνομική περίμετρο, με στόχο τόσο τη διασφάλιση του χώρου όσο και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας δεν είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε γειτονικές δασικές και κατοικημένες περιοχές.

Police say a “planned fight involving several young individuals” escalated into a mass shooting at a North Carolina park, killing at least two people.



Παράλληλα, η αστυνομία έχει θέσει σε λειτουργία μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), τα οποία συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις στον εντοπισμό υπόπτων και στη χαρτογράφηση του χώρου της επίθεσης.