Κόσμος

Συναγερμός στη βόρεια Καρολίνα για πυροβολισμούς σε πάρκο – Αναφορές για νεκρούς

Τουλάχιστον τρία άτομα διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία για νοσηλεία, ενώ άλλοι υπέκυψαν στα τραύματά τους στο σημείο
REUTERS / Nathan Howard

Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ μετά από αναφορές για πυροβολισμούς σε πάρκο στο Γουίνστον-Σάλεμ στη Βόρεια Καρολίνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Associated Press, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων από την ένοπλη επίθεση παραμένει αδιευκρίνιστος.

Όπως ανακοίνωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Winston-Salem, δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο πάρκο κοντά στην οδό Sally Kirk λίγο πριν τις 10 το πρωί, έπειτα από κλήσεις για ενεργούς πυροβολισμούς.

Τα αρχικά στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι το περιστατικό ξεκίνησε από καυγά μεταξύ νεαρών, ο οποίος κλιμακώθηκε όταν ενεπλάκησαν όπλα.

Οι Υπηρεσίες Επειγόντων Περιστατικών της κομητείας Forsyth επιβεβαίωσαν ότι 

 

Το πάρκο Leinbach βρίσκεται κοντά στο Γυμνάσιο Thomas Jefferson, γεγονός που ενεργοποίησε άμεσα μέτρα ασφαλείας στα γύρω σχολεία.

Οι αρχές δημιούργησαν μέσα σε λίγα λεπτά εκτεταμένη αστυνομική περίμετρο, με στόχο τόσο τη διασφάλιση του χώρου όσο και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας δεν είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε γειτονικές δασικές και κατοικημένες περιοχές.

Παράλληλα, η αστυνομία έχει θέσει σε λειτουργία μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), τα οποία συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις στον εντοπισμό υπόπτων και στη χαρτογράφηση του χώρου της επίθεσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
170
112
102
92
92
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo