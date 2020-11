Συναγερμός στην Κεντρική Αμερική: Μετά την καταιγίδα Ήτα «επελαύνει» ο κυκλώνας Γιώτα (pics)

Στην «επικίνδυνη» κατηγορία 4 της κλίμακας Σάφιρ- Σίμσον ενισχύθηκε ο κυκλώνας Γιώτα, ο οποίος κατευθύνεται προς την Κεντρική Αμερική όπου χιλιάδες άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν προληπτικά τις εστίες τους στις χώρες που είχαν ήδη πληγεί από την τροπική καταιγίδα Ήτα. Ο Γιώτα αναμένεται να πλήξει το βράδυ της Δευτέρας (16/11) τη βορειοανατολική Νικαράγουα και την ανατολική Ονδούρα.

Ο κυκλώνας Γιώτα, όπως αναφέρει το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC), αναμένεται να συνοδεύεται «ενδεχομένως από καταστροφικούς ανέμους, απειλητικές για τη ζωή καταιγίδες και ακραίες βροχοπτώσεις στην Κεντρική Αμερική».

#Hurricane #Iota is expected to become an extremely dangerous category 4 hurricane tomorrow and make landfall in NE Nicaragua or E Honduras. Preparations to protect life and property should be rushed to completion in the Hurricane Warning areas. More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/mK7SpNo0IF