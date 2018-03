Συναγερμός στην Βρετανία – Αποκλείονται σχολεία μετά από απειλές!

Τα email αναφέρουν ότι «στις 15:15 ένα αυτοκίνητο θα πέσει πάνω σε όσους περισσότερους μαθητές μπορεί την ώρα που θα σχολάνε. Αν επιχειρήσετε να εκκενώσετε τα σχολεία τότε ο οδηγός θα βγει έξω και θα αρχίσει να πυροβολεί όποιον μαθητή επιχειρεί να φύγει. Η επιλογή είναι δική σας. Είτε θα αγνοήσετε αυτό το email και θα ρισκάρετε τις ζωές των μαθητών, είτε θα ακούσετε αυτό που σας λέμε». Το email έχει την υπογραφή ¨PI3x13t».

Στο άκουσμα του συναγερμού πολλοί γονείς έσπευσαν στα σχολεία για να δουν τι συμβαίνει με τα παιδιά τους. Πολλά σχολεία έκλεισαν τις πόρτες τους και κράτησαν τους μαθητές μέσα στα κτίρια.

BREAKING: West Midlands Police are investigating after emails were sent to a number schools making threats.

A spokesperson from West Midlands Police, said: pic.twitter.com/CVIoBaIl0O

— Birmingham Updates (@BhamUpdates) March 28, 2018