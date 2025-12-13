Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Συναγερμός στις φυλακές Κύπρου: Κρατούμενος αυτοκτόνησε μέσα στο κελί του – «Ανώτεροι» κατάδικοι φέρεται να τον χρησιμοποιούσαν ως «υπηρέτη»

Πηγές από το περιβάλλον των φυλακών, λένε ότι ο 23χρονος φέρεται να ήταν «σκλάβος» ισχυρότερων κρατουμένων, καθαρίζοντας κελιά και πλένοντας ρούχα υπό καθεστώς φόβου, πράγμα που ο νεαρός δεν άντεξε
Φυλακή
Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi

Αντιμέτωποι με ένα σοκαριστικό θέαμα ήρθαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλη των Κεντρικών Φυλακών Κύπρου, όπου το πρωί του Σαββάτου (13.12.2025) εντοπίστηκε νεκρός ένας 23χρονος κρατούμενος μέσα στο κελί του.

Πρόκειται για έναν νεαρό κρατούμενο, ο οποίος μάλιστα αναμενόταν να αποφυλακιστεί από τις φυλακές Κύπρου. Σύμφωνα με τις κυπριακές αρχές, ο 23χρονος έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του, πράγμα που προκαλεί ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και τις συνθήκες κράτησης στο σωφρονιστικό σύστημα.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 6:45 το πρωί, όταν συγκρατούμενος του 23χρονου ειδοποίησε δεσμοφύλακα, αναφέροντας ότι ο νεαρός δεν ανέπνεε. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν μέλη της αστυνομίας, προκειμένου να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες της αυτοχειρίας του νεαρού.

Όπως ανέφεραν πηγές από το περιβάλλον του σωφρονιστικού καταστήματος, ο 23χρονος φέρεται να λειτουργούσε ως «υπηρέτης» ισχυρότερων κρατουμένων, αναλαμβάνοντας καθήκοντα όπως ο καθαρισμός κελιών και το πλύσιμο ρούχων, υπό καθεστώς πίεσης και φόβου.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για μια κατάσταση, την οποία ο 23χρονος δεν μπόρεσε να αντέξει, γεγονός που εξετάζεται πλέον στο πλαίσιο των ερευνών για να αποφανθεί ο λόγος πίσω από την αυτοχειρία.

Οι έρευνες για τον θάνατο του 23χρονου βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να καλούνται να απαντήσουν αν υπήρξαν παραλείψεις ή ευθύνες.

Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις αυτοκτονίες

Η αυτοχειρία του νεαρού σημειώθηκε λίγες μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Επιτροπής Πρόληψης Βασανιστηρίων (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφορικά με την αυτοκτονία σαν φαινόμενο σε σωφρονιστικά ιδρύματα.

Το τραγικό συμβάν έρχεται σε μια περίοδο όπου οι φυλακές βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο λόγω σοβαρών περιστατικών. Πρόσφατα σημειώθηκε δολοφονία κρατουμένου στην πτέρυγα 4 των φυλακών, για την οποία κατηγορείται 30χρονος Ελληνοκύπριος κατάδικος, ενώ μέσα στην ίδια εβδομάδα είχε καταγραφεί και απόπειρα αυτοκτονίας σε άλλη πτέρυγα.

Η έκθεση αναφέρει ότι ισχυρές ομάδες κρατουμένων ελέγχουν ολόκληρες πτέρυγες, επιβάλλοντας άτυπες «ποινές» και κανόνες, με τις αρμόδιες αρχές να εμφανίζονται παθητικές ή ανίκανες να παρέμβουν.

Οι δεσμοφύλακες, από την πλευρά τους, έχουν εκπέμψει σήμα κινδύνου, κάνοντας λόγο για ακραίες συνθήκες κράτησης, συνεχή βία και συχνές συμπλοκές.

Μάλιστα, έχουν επιρρίψει ευθύνες και στην υποστελέχωση, αποκαλύπτοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η αναλογία ενός δεσμοφύλακα φτάνει για 60 έως 70 κρατούμενους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
139
138
121
114
76
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Bloomberg: Ο «δούρειος ίππος» υπέρ της Ρωσίας στην Ουκρανία – Φόβοι ευρωπαίων για το σχέδιο Τραμπ στο Ντονμπάς
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι το σχέδιο Τραμπ τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μέσω δημιουργίας του Ντονμπάς ως αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, θα «ανοίξει» τον δρόμο στη Ρωσία για νέες επιθέσεις
Μια λήψη από drone δείχνει μια κατοικημένη περιοχή που έχει υποστεί ζημιές από τις συνεχείς ρωσικές στρατιωτικές επιθέσεις, εν μέσω της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία, στην πόλη Κωστιάντινιβκα, στην περιοχή του Ντόνετσκ
Newsit logo
Newsit logo