Συναγερμός στις ΗΠΑ! Καταφτάνει ο τυφώνας Φλόρενς!

Ο τυφώνας Φλόρενς, αναμένεται να πλήξει αυτή την εβδομάδα την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC).

Τρεις αμερικανικές Πολιτείες, η Νότια Καρολίνα, η Βόρεια Καρολίνα και η Βιρτζίνια, κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να προετοιμαστούν για την έλευση του Φλόρενς που αναβαθμίστηκε – σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο του NHC, στις 19.00 ώρα Ελλάδας – στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ – Σίμπσον.

Οι αρχές της Βόρειας Καρολίνας έδωσαν εντολή να γίνουν οι πρώτες εκκενώσεις περιοχών.

NEW: Florence is now a category 4 hurricane. Data from a NOAA Hurricane Hunter indicate that Florence has continued to rapidly strengthen and has maximum sustained winds near 130 mph (195 km/h) and a minimum central pressure of 946 mb (27.93 inches) https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/wfLt6fJPl2

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 10, 2018