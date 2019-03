Συναγερμός στις Βρυξέλλες – Απειλή για βόμβα

Συναγερμός έχει σημάνει στις Βρυξέλλες μετά την απειλή για βόμβα. Η περιοχή σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία είναι κοντά στην Βρετανική πρεσβεία. Επί τόπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής αλλά παραμένει ακόμα άγνωστο αν έχει εκκενωθεί η βρετανική πρεσβεία.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ περίπου 40 άτομα έχουν απομακρυνθεί από κτίριο κοντά στα κεντρικά γραφεία της ΕΕ. Η απειλή σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έγινε σε εταιρεία που συνδέεται με την ΕΕ.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι η απειλή έγινε σε γραφείο συμβούλων που συνδέεται με την ΕΕ και οι αρχές την εξετάζουν σοβαρά. Πρόκειται για την εταιρεία Gplus Europe που εκτός από την ΕΕ συνεργάζεται με την Gazprom και την Microsoft. Ο άγνωστος στο τηλεφώνημα που έκανε στις 10.25 ώρα Βρυξελλών είπε: «Υπάρχει βόμβα» και το έκλεισε.

