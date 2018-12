Συναγερμός στο Ανόβερο! Προσπάθησε να μπουκάρει στο αεροδρόμιο με αυτοκίνητο!

Την είδηση μεταφέρει το Sputnik και αναφέρει πως ένας άγνωστος επιχείρησε να περάσει μια πύλη στο αεροδρόμιο στο Ανόβερο, μέσα σε αυτοκίνητο.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για εκκένωση του αεροδρομίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενο τραυματισμών.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:40 το απόγευμα (σ.σ. τοπική ώρα) του Σαββάτου, 29.12.2018. Οι πληροφορίες λένε πως το όχημά του σταμάτησε τελικά σε ένα “τσιμεντένιο εμπόδιο” και ο άνδρας έχει συλληφθεί. Υπάρχουν ακόμη αναφορές πως το όχημα είχε Πολωνικές πινακίδες.

Οι πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί να προσγειωθούν στο Ανόβερο αλλάζουν πορεία, ενώ οι αναχωρήσεις έχουν αναβληθεί.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 20:00 το βράδυ (σ.σ. τοπική ώρα).

#Hannover airport has been shut after a car got on to the runway. Cops said all flights have been diverted https://t.co/1BxTbzFkL3 pic.twitter.com/p6N6rlm6gC

Hannover Airport (HAJ) has currently halted operations. Arriving flights are diverting, departures have been suspended after a car driver reportedly tried to enter the apron. According to Eurocontrol, the airport remains closed until 20:00 UTC. https://t.co/6lUsqGNjLT pic.twitter.com/nHfbIl9sLt

— International Flight Network (@FlightIntl) December 29, 2018