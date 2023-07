Συναγερμός έχει σημάνει στο Λονδίνο, όπου αυτοκίνητο έπεσε σε δημοτικό σχολείο στο Καμπ Ρόουντ του Γουίμπλεντον. Όπως ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία, υπάρχουν πολλοί τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό στο Λονδίνο συνέβη σε σχολείο θηλέων στην Camp Road και έχουν τραυματιστεί εφτά παιδιά και δύο ενήλικες.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και στο σημείο έχουν σπεύσει η αστυνομία, η πυροσβεστική και ασθενοφόρα. Η αστυνομία έγραψε στο Twitter ότι «ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε σε ένα σχολικό κτήριο», προσθέτοντας: «Αρκετοί άνθρωποι δέχονται τις πρώτες βοήθειες στον τόπο του συμβάντος».

«Είναι προφανώς εξαιρετικά οδυνηρό και εξαιρετικά ανησυχητικό. Μόλις μίλησα με την τοπική αστυνομία, είναι παρόντες, όπως και άλλα μέσα και οι τραυματιοφορείς. Υπάρχει ένας αριθμός θυμάτων, δεν είναι σαφές για το πόσοι είναι. Γνωρίζω καλά την περιοχή, προφανώς. Είναι πραγματικά αρκετά απομακρυσμένη, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας δρόμος που έχει αρκετή κίνηση» τόνισε ο συντηρητικός βουλευτής του Γουίμπλεντον, Στίβεν Χάμοντ.

Λίγο αργότερα από την αρχική ενημέρωση, η αστυνομία δήλωσε πως το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια.

#UPDATE | We are not treating this incident as terror-related.



An investigation is under way to understand the full circumstances of what has taken place.https://t.co/zCugS1E8Eq