Συναγερμός στο Λονδίνο: «Ύποπτα» αντικείμενα εντοπίστηκαν κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή ενώ απαγορεύτηκε η πρόσβαση στο κοινό, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ασφαλείας
Περιπολικό της αστυνομίας του Λονδίνου / REUTERS / Isabel Infantes / File Photo

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα (17.04.2026) ότι ερευνά ένα περιστατικό ασφαλείας κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Λονδίνο με αξιωματικούς με προστατευτικό εξοπλισμό να αξιολογούν «πεταμένα αντικείμενα» που βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση.

Αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εξετάζουν επίσης ένα βίντεο που αναρτήθηκε στη διάρκεια της νύχτας στο διαδίκτυο στο οποίο οργάνωση υποστηρίζει ότι στοχοθέτησε την ισραηλινή πρεσβεία στο Λονδίνο με drones που μετέφεραν επικίνδυνες ουσίες, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία.

«Ενώ μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η πρεσβεία δεν δέχτηκε επίθεση, πραγματοποιούμε έρευνες με τη διαδικασία του επείγοντος για να διακριβώσουμε την αξιοπιστία του βίντεο και να διαπιστώσουμε αν τυχόν υπάρχει σχέση ανάμεσα σε αυτή και στα αντικείμενα που βρέθηκαν πεταμένα στους Κήπους του Κένσινγκτον», αναφέρει η ανακοίνωση.

 

Η αστυνομία είπε ότι αποκλείστηκε η περιοχή και ότι απαγορεύτηκε η πρόσβαση στο κοινό στους Κήπους και στη γύρω περιοχή.

«Δεν εκτιμούμε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ασφαλείας για το κοινό σε αυτό το στάδιο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η ισραηλινή πρεσβεία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για να σχολιάσει.

