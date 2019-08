Οι δημοτικές αρχές της Νέας Υόρκης εκκένωσαν το μετρό στο Μανχάταν, καθώς η αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά δύο ύποπτα δέματα.

Οι συρμοί του μετρό παρακάμπτουν τον πολυσύχναστο σταθμό της οδού Φούλτον στο Κάτω Μανχάταν, ενώ στο σημείο υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία και έχουν σπεύσει οχήματα υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

The NYPD bomb squad has cleared the suspicious devices found at the busy downtown Manhattan Fulton Street station

